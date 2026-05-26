אירוע חריג התרחש בוועדה המייעצת למינוי בכירים בתום עדותו של ראש המוסד המיועד, רומן גופמן.

על פי דיווח ב-i24. לאחר שחברי הוועדה סיימו את שמיעת העדות והודו לגופמן, פנה אליו יו"ר הוועדה, השופט בדימוס אשר גרוניס, בשאלה: "אני יכול לשאול אותך שאלה שלא קשורה לוועדה?", ונענה בחיוב.

מיד לאחר מכן שאל שאלה שהדהימה את הנוכחים בחדר הדיונים. "יש לי הרגשה ש*** (דמות בינלאומית מוכרת) סוכן מוסד, זה נכון?", שאל גרוניס את ראש המוסד המיועד.

בעקבות השאלה התמוהה גופמן הובך ושתק, ולא השיב לפנייתו של יו"ר הוועדה.

גרוניס הגיב לפרסום הדברים והבהיר את גרסתו להשתלשלות העניינים בחדר. "אמרתי במפורש שאני לא רוצה תשובה, אם בכוונתך לפרסם תפנה תחילה לצנזורה", מסר בתגובתו הרשמית.

העיתונאי אבישי גרינצייג שחתום על הדיווח ציין כי התוספת של גרוניס לפיה אינו מבקש לקבל מענה נאמרה רק לאחר שגופמן הובך ושמר על שתיקה.