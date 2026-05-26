הדר מילר על הסרטון שעורר סערה ערוץ 7

אשת התקשורת הדר מילר התייחסה בטור וידאו באולפן ערוץ 7 לסערה הציבורית שהתעוררה בעקבות סרטון "הביביסט" ששיתף ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מילר ניתחה בדבריה את התגובות לסרטון ברשתות החברתיות ביומיים האחרונים. היא הגדירה את התוכן כסאטירה חמודה, אך טענה כי ההיסטריה הציבורית שהוא עורר בשמאל היא הסיפור האמיתי באירוע.

בדבריה הבהירה כי הציבור אינו חייב להיות חסיד של נתניהו או לאהוב את הסרטון כדי להבחין בצביעות הטהורה שהוא הציף, כהגדרתה.

היא השוותה את התגובות הנוכחיות לשיח הציבורי הכללי המתקיים לאורך השנים בנושאים דומים: "שנים שוטפים לנו את המוח על 'יציאה מהארון' כאקט נאור, מכיל ואמיץ. אבל מתברר שלכל הליברליות הזו יש כוכבית קטנה: מותר לכם לצאת מכל ארון שתרצו - כל עוד הוא לא צבוע בימין".

לדברי מילר, הסיבה שהסרטון עורר התנגדות כה עזה היא משום שהוא פירק את מה שכינתה נשק ההתנשאות: "הוא הזכיר שיש כאן מיליוני אזרחים משכילים, עובדים וציונים, שנמאס להם להתנצל על הקול שלהם בקלפי".

היא סיכמה את דבריה בפנייה ישירה למבקרים מהשמאל: "החופש שלכם נעצר בימין? אז אל תמכרו לנו ליברליות. תקראו לזה בשם האמיתי: צביעות. שיהיה לנו המשך שבוע פלורליסטי - אבל באמת".