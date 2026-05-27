רס"ן (במיל') דובי יודקין, שאחיו ישראל הי"ד נפל במהלך המלחמה, נשא נאום חריף בפני שרים וחברי כנסת סביב הצעת חוק העוסקת בשלילת דרגות ופנסיות מבכירים לשעבר במערכת הביטחון.

בפתח דבריו אמר, "אני עומד כאן לפניכם היום בראשונה כאזרח, כרב סרן במילואים מפקד פלוגה וכאח שכול".

יודקין סיפר כי ביצע מאז 7 באוקטובר כ-500 ימי מילואים וטען כי הוא מביא את "הקול מהשטח". לדבריו, "מתרחש העוול המוסרי הגדול ביותר בתולדות המדינה", והוסיף, "מדינת ישראל מחולקת היום לשניים: יש כאן שתי מדינות לשני עמים".

בהמשך מתח ביקורת חריפה על בכירים לשעבר במערכת הביטחון וטען כי הם נהנים מיחס שונה לעומת לוחמים וקצינים זוטרים. "מצד אחד, העם המתנדב, הלוחם, שמקריב את בניו, שנשחק במילואים מאות ימים. מצד שני, יש כאן 'העם הלבן' של בכירים לשעבר במערכות הביטחון, שבעבורם החוק הוא רק המלצה", אמר.

יודקין תקף גם את מנגנון הפנסיות במערכת הביטחון וטען כי בכירים שכשלו בתפקידם ממשיכים ליהנות מהטבות ציבוריות. "ברגע שהם פושטים את המדים ויוצאים לאזרחות, הם מתחילים במסע הרס נגד מדינת ישראל, נגד הריבונות שלה ונגד הדמוקרטיה שלה, בזמן שהם ממשיכים לקבל מאות אלפי שקלים בשנה מחשבון הבנק של האזרח הקטן", טען.

בדבריו התייחס גם לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, וטען כי פרסומים מטעמה במהלך המלחמה פגעו במדינת ישראל בזירה הבינלאומית. עוד אמר כי "למה יש דין אחד לקצין זוטר ודין שונה לקצין בכיר?", וטען כי בכירים במערכת נהנים מחסינות גם במקרים חמורים.

עוד הזכיר פוסט שפורסם לדבריו לאחר פיגוע דריסה בחוות "שובה ישראל", שהוקמה לדבריו לזכר אחיו ישראל הי"ד ולזכר שובל נתן שנפל בלבנון. בנאום תקף את אלוף-משנה דורון מיינרט בעקבות פרסום שבו, לטענתו, כינה את בעלי החווה ואת החלל שעל שמו הוקמה "פושעי מלחמה".

לקראת סיום תקף גם בכירים נוספים לשעבר בצה"ל ובמערכת הביטחון, בהם אהוד ברק, דן חלוץ וגדי איזנקוט. "מי שיוצא נגד המערכות, משפיל את הלוחמים ופוגע בביטחון המדינה באופן אקטיבי - חייב לדעת שיש לזה מחיר", אמר, "המחיר הוא שלילת הדרגות, שלילת הפנסיות, והקאה מוחלטת מהחברה הישראלית".