תיעוד ממצלמת הגוף של הלוחם דוברות המשטרה

דיווח על רכב שנגנב מהעיר בת ים ונמצא בנסיעה על כביש 6 לכיוון דרום התקבל אתמול (שני) בשעות הבוקר במוקד 100 של המשטרה.

עם קבלת הדיווח, לוחם אופנוען מהמשמר הלאומי הדרומי של משמר הגבול זיהה את הרכב הגנוב במהלך נסיעתו וסימן לנהג לעצור בצד הדרך.

החשוד בנהיגה סירב להישמע להוראות, והחל להימלט מהמקום בנסיעה פרועה תוך שהוא מסכן באופן ממשי את משתמשי הדרך האחרים בכביש.

הלוחם האופנוען חתר למגע באופן מיידי וניהל מרדף ממוקד אחר החשוד הנמלט, עד אשר הצליח להביא לעצירתו המלאה של הרכב ולתפיסת הנהג.

החשוד שנעצר הוא תושב הפזורה הבדואית, צעיר בן 21. לאחר מעצרו בשטח על ידי לוחם משמר הגבול, הוא הועבר באופן מיידי לחקירה בתחנת המשטרה בבת ים.

בסיום חקירתו הראשונית בתחנת המשטרה, הובא החשוד בפני שופט בבית משפט השלום בתל אביב לצורך דיון בבקשה להארכת מעצרו. בית המשפט בחן את חומרי החקירה שהוצגו בפניו והחליט להאריך את מעצרו.