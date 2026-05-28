כלי תקשורת באיראן דיווחו הלילה (חמישי) על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר עבאס.

על פי הדיווחים, מערכות ההגנה האווירית של המדינה הופעלו בעקבות הפיצוצים. עוד דווח כי ארבעה בני אדם נפצעו כתוצאה מהם.

גורם אמריקני רשמי אישר בהמשך לסוכנות הידיעות רויטרס כי צבא ארצות הברית ביצע מספר תקיפות באיראן, שכוונו נגד אתר צבאי שלהערכת גורמי הממשל היווה איום על הכוחות האמריקניים ועל תנועת הספינות המסחריות במצר הורמוז.

הגורם, שדיבר בעילום שם, ציין כי צבא ארצות הברית יירט והפיל בנוסף מספר כטב"מים איראניים, שלדבריו היוו איום דומה.

מדובר בתקיפה השנייה של צבא ארצות הברית באיראן ביומיים האחרונים. בלילה שבין שני לשלישי תקף הצבא האמריקני מספר מטרות בדרום איראן, בהן סירות שניסו להטמין מוקשים ימיים ואתרים לשיגור טילים.

טים הוקינס, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום), אישר את הפרטים והבהיר כי הפעולה בוצעה מתוך "הגנה עצמית".

בהצהרה שמסר לרשת "פוקס ניוז", אמר הוקינס כי התקיפות נועדו "להגן על חיילינו מפני איומים מצד כוחות איראניים". הוא הוסיף והדגיש כי "פיקוד המרכז האמריקני ממשיך להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש".