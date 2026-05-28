יו"ר ארגון 'צעדת האמהות', סימה חסון, מתייחסת בחריפות להחלטת הצבא לסגור את כוח 100, שתכליתו הגנה על סוהרים וסוהרות מפני אלימות ותקיפות של מחבלים כלואים.

חסון הביעה בראיון לערוץ 7 התנגדות נחרצת למהלך והזהירה מפני השלכותיו על ביטחון השומרים במתקני הכליאה. "כארגון שבא לשמור, לתמוך ולהגן על הלוחמים והלוחמות שלנו אנחנו רואים את המהלך כהזיה גדולה. מדובר בנוח'בות שבשבעה באוקטובר ואחרי רצחו, אנסו, חטפו ושחטו. אתם מכניסים לשם כוח של רובאי 02 לשמור? אין להם את ההכשרה לכך".

חסון מחדדת את הדברים וקובעת כי מעבר לכך שלחיילי הכוח שנותר לשמור על המחבלים אין את ההכשרה לשמירה על אוכלוסייה רצחנית שכזו, הדבר גם מסכן אותם עצמם. בכוח, היא מדגישה, יש גם לוחמות נשים, עובדה שיש מי שמנסה להסתיר אותה, אך לה עצמה הדברים ברורים לאחר שיחה שקיימה עם לוחמת שכזו.

עוד היא מספרת על שיחה עם חברת כנסת שניסתה להתכחש לעובדת הכנסתן של לוחמות למתחמי הנוח'בות, אך לאחר דין ודברים הודתה אותה חברת כנסת באמיתות הנתון וטענה שהסוהרות מסכימות לכך.

"מי מסכימה לשמור על נוח'בה?", שואלת חסון ומעלה תרחיש בו מחבלי הנוח'בות משתוללים בכלאם ועולה השאלה מי ייכנס לטפל בהם כאשר כוח 100, היחידה שבידיה הכלים, הכישורים והיכולות הפיזיות להתמודד עם סיטואציה שכזו כבר אינה בנמצא.

לשאלתנו מה להערכתה מביא את צמרת הצבא לקבל את ההחלטה על סגירת הכוח, היא מעריכה כי מדובר במעין משקל נגד להחלטה שהתקבלה אך יום קודם לכן להדחתה של הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי.

לטעמה בפועל מדובר במעין הדחה של כוח 100, מה שאמור להרגיע תלונות וטענות שעשויות לצוץ בעקבות הדחת הפצ"רית. "זה הכול פוליטיקה זולה", היא אומרת.

לקראת תום הדברים מקווה חסון כי הגורמים הרלוונטיים יתעשתו לפני שנתעורר לתרחיש של תקיפת ודקירת סוהרת בידי מחבל נוחבה. ארגונה מתכוון להעלות את הקריאה בכנסת ובפורומים נוספים.