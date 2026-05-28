יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית IAI, בועז לוי, נשא היום (חמישי) דברים בכנס השנתי ה-65 למדעי התעופה והחלל IACAS 2026, שנערך בהשתתפות מהנדסים, מדענים, חוקרים ובכירי מערכת הביטחון מהארץ ומהעולם.

בדבריו התייחס לעתיד הלחימה, לבינה המלאכותית, לחדשנות בתעשיות הביטחוניות ולצמיחתה הגלובלית של התעשייה האווירית.

לוי אמר כי במבצע "שאגת הארי", "מערכות התעשייה האווירית IAI לא רק השתתפו בלחימה אלא הגדירו מחדש את גבולות המגן של המדינה ואת כללי המשחק של שדה הקרב המודרני". לדבריו, שילוב היכולות בין מל"טים, מכ"מים, מטוסי תדלוק, מערכות איסוף מודיעין ולווייני תצפית ותקשורת, "הבטיח עבודה מתואמת, משולבת ומסונכרנת היטב שפתחה את השער למלחמות העתיד".

עוד ציין כי העליונות המבצעית של מערכות החברה היא הבסיס למוניטין הבינלאומי שלה. "העולם כולו מביט על ביצועי מערכות ההגנה והתקיפה של התעשייה האווירית ומבין שמדובר במערכות המנוסות, האמינות והמתקדמות ביותר שיש היום בשוק", אמר.

בהתייחסו לעולם ההנדסה בעידן הבינה המלאכותית, אמר לוי כי "כדי לשמר עליונות טכנולוגית ומבצעית לאורך זמן, עלינו להגדיר מחדש את תפקיד המהנדסות והמהנדסים". לדבריו, "אנו זקוקים למהנדס הפרקטי, כזה שמבין את רצפת הייצור, שמכיר את אילוצי שדה הקרב האמיתיים, ויודע לתרגם נוסחאות מורכבות לפתרונות פיזיים, פשוטים ומהירים".

לוי הדגיש כי השימוש בבינה מלאכותית נועד לסייע לעובדים ולא להחליפם. "עבור המהנדסות והמהנדסים בתעשייה האווירית, ה-AI הוא שותף חיוני לחשיבה", אמר, והוסיף כי "אנחנו משתמשים בכלי AI, אך אנשים הם אלו שיוזמים את הרעיונות והם אלו שמובילים אותם. האדם נשאר ויישאר תמיד הגורם המשמעותי והחשוב ביותר".

עוד אמר כי החברה משקיעה בהקמת "מפעל חכם" באמצעות מערכות רובוטיקה, קווי הרכבה אוטומטיים ומערכות בקרת איכות מבוססות ראייה ממוחשבת ולמידת מכונה. לדבריו, "השכלול והדיגיטציה של קווי הייצור מאפשרים לנו להגדיל את כושר הייצור בעשרות אחוזים".

בנוסף התייחס לוי לפעילות החברה בתחום החלל וציין כי לווייני "אופק 19" ו"דרור 1" מהווים "את העיניים והאוזניים של מדינת ישראל במקומות הרחוקים ביותר". הוא הוסיף כי החברה מפתחת דור חדש של לוויינים קטנים, זולים וגמישים יותר, שיאפשרו "כיסוי רציף, דינמי וקבוע של כל נקודת עניין".