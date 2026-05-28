ראש ישיבת אורות שאול, הרב יובל שרלו, שוחח עם ערוץ 7 בכנס "אסופות" ה-6 והתייחס להשפעות המלחמה על ישיבות ההסדר, חוק הגיוס ומעמדה של הציונות הדתית בחברה הישראלית.

לדבריו, "האירוע הזה הוא אחד הדברים המקסימים ביותר שקמים בשנה", וציין כי בכנס נפגשים ראשי ישיבות ותלמידים ממגוון זרמים ללא מעורבות פוליטית.

הרב שרלו אמר כי מוקדם עדיין להבין את מלוא השפעות המלחמה על הציבור הדתי־לאומי. "אנחנו עוד לא יודעים, זאת האמת. יש המון השלכות, גם בתפיסות העולם שלנו וגם בעמדות כלפי הערבים", אמר.

לדבריו, הקושי לחזור מהמלחמה משפיע גם על התא המשפחתי. "חיילים חוזרים לבתים אחרים, הם אחרים ונשותיהם אחרות", אמר, והוסיף כי מדובר בתהליכים ארוכי טווח שידרשו התמודדות משמעותית מצד החברה הישראלית.

בהמשך התייחס ליחס החברה הישראלית לציונות הדתית ואמר כי פעמים רבות היא אינה מובנת. "אנחנו הרבה פעמים מוערכים מאוד, הרבה פעמים מבוקרים מאוד, אבל בעיקר לא מובנים", אמר.

לדבריו, השיח הציבורי הפך לעיתים למקוטב ומבוסס על כינויים והאשמות. "ברגע שאתה מכנה את כל האחרים בשמות, לא נוצר שום דיבור. כשמדברים ומקשיבים, פתאום מגלים שרוב האנשים רוצים לדבר", הוסיף.

הרב שרלו התייחס גם לניסיונות של מפלגות שונות לקרב אליהן את הציבור הדתי־לאומי. לדבריו, הסיבה לכך אינה בהכרח הזדהות אידיאולוגית, אלא רצון להשפיע על ציבור שעדיין אינו מקובע פוליטית באופן מלא.

בנוגע לחוק הגיוס אמר כי עצם קיומה של מחלוקת בתוך הציונות הדתית הוא דבר חיובי. "חברה בריאה היא חברה שיש לה עמדות שונות ועמדות מגוונות", אמר.

לדבריו, "אף חוק לא יכול לגייס חרדים", אך לצד זאת מתח ביקורת על ההטבות הכלכליות הניתנות לציבור החרדי. "הציונות הדתית לא צריכה לגייס חרדים, אבל היא צריכה למנוע את החרפה הגדולה של ההטבות הכלכליות", אמר.