הפגיעה בעיתונאי והצלם ידידיה אפשטיין

כתב כאן חדשות חיים גולדיטש והצלם עפר אדלשטיין נפגעו היום (חמישי) ממכת"זית בכינון ישיר.

האירוע התרחש במהלך פעילות המשטרה לפינוי הפגנה של הפלג הירושלמי בירושלים. בעקבות המקרה סובל גולדיטש מפגיעה קלה בפניו, וכן נרשם נזק לציוד הצילום של הצוות.

בתיעוד מהזירה נראה רכב המכת"זית כשהוא נוסע ומפזר סילון מים בעוצמה וללא הבחנה לעבר הנוכחים במקום.

מכאן חדשות נמסר בעקבות הפגיעה בצוות, "תאגיד השידור הישראלי ייפנה למשטרה בדרישה לערוך בירור לארוע". הפגיעה בעיתונאים התרחשה על רקע הפגנות של חרדים קיצונים שנערכו במשך כשלוש שעות בירושלים ובאזור צומת גהה.

המחאה התקיימה בעקבות מעצר עריקים חרדים, ובמהלכה נחסמו לתנועה כבישים מרכזיים ונרשמו עימותים קשים בין המפגינים לבין כוחות המשטרה.

בסביבות השעה 17:00 החלה ההפגנה באזור צומת גהה, ובמקביל אליה נחסם לתנועה גם צומת בר אילן בירושלים. המשטרה הודיעה בשני המוקדים הללו כי מדובר בהפגנות בלתי חוקיות ופעלה לפיזורן.

חלק מהמוחים חסמו את הכבישים ונשאו שלטים שעליהם נכתב בין היתר, "נמות ולא נתגייס". בירושלים אף דווח על יידוי אבנים לעבר השוטרים, וכוחות משטרה הכוללים פרשים ומכת"זית פעלו במקום. במהלך העימותים פונו מפגינים בכוח מהכבישים ושני בני אדם נעצרו.

במהלך ההפגנות תועדו מפגינים כשהם נכנסים מתחת לאוטובוסים ומתעמתים ישירות עם נהגים שנתקעו בצירים בעקבות חסימות הכבישים. כעבור כשלוש שעות של שיבושים ועימותים הסתיימו ההפגנות במוקדים השונים. כוחות הביטחון השיבו את הסדר והכבישים שנחסמו נפתחו מחדש לתנועת כלי רכב.

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

