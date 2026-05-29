סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, התייחס הלילה (שישי) למצב המשא ומתן עם איראן, ואמר לכתבים כי חלה התקדמות, אך טרם הושג הסכם.

"קשה לומר מתי הנשיא יחתום על מזכר ההבנות, או אם זה בכלל יקרה. אנחנו מנהלים דיונים הלוך ושוב על כמה ניסוחים. אני כן חושב שהשגנו כאן התקדמות רבה. זה ברור מאוד, לדעתי, שהאיראנים רוצים הסכם ורוצים לפתוח את מצר הורמוז. אנחנו רוצים שהם יפתחו את מצר הורמוז", אמר ואנס.

"ישנן כמה סוגיות בנושא הגרעין ומאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה, שאלת ההעשרה", הוסיף סגן הנשיא. "אנחנו בהחלט חושבים שהם מנהלים את המשא ומתן, לפחות עד כה, בתום לב, ונרשמה התקדמות מסוימת".

עוד אמר ואנס: "אנחנו מקווים שנמשיך להתקדם והנשיא יהיה בעמדה שבה הוא יוכל לאשר את ההסכם, אבל כמובן, זה עדיין טרם נקבע".

דבריו של ואנס מגיעים לאחר שאתר "אקסיוס" דיווח כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות.

המתווה המדובר, אשר צפוי להימשך לאורך 60 יום, מיועד להביא להארכת הפסקת האש הקיימת בין הצדדים.

לפי הדיווח, על אף ההסכמות שהושגו בין צוותי המשא ומתן, להסכם עדיין דרוש אישור סופי ורשמי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

גורמים רשמיים ששוחחו עם האתר מסרו כי הצוות האמריקני המקצועי כבר תדרך את הנשיא טראמפ בפרטיו המלאים של ההסכם שהתגבש. לאחר קבלת העדכון המפורט, הנשיא טרם חתם על המסמך וציין בפני אנשיו כי הוא מבקש פסק זמן לבחינת הנושא.

בכירים אמריקניים אמרו כי מזכר ההבנות ל-60 יום בין ארה"ב לאיראן יכלול התחייבות לכך שהשיט דרך מצר הורמוז יהיה "ללא הגבלות". לדבריהם, משמעות ההסכמה היא מעבר ללא אגרות וללא הטרדות מצד איראן.

לפי אחד הבכירים, איראן תצטרך להסיר את כל המוקשים ממצר הורמוז בתוך 30 יום. עוד אמר כי המצור הימי האמריקני יוסר באופן יחסי ובהתאם לחידוש השיט המסחרי באזור.

במסגרת ההבנות, כך על פי הדיווח של ברק רביד, איראן צפויה להתחייב שלא לחתור להשגת נשק גרעיני. הבכירים האמריקניים אמרו כי הנושאים הראשונים שיידונו במהלך חלון 60 הימים יהיו מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שבידי איראן והגבלת העשרת האורניום במדינה.