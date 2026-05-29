הרב קלמן בר צילום: דביר עמר

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, התייחס בשיחה עם ערוץ 7 בכנס אסופות שנערך בכרם ביבנה לחשיבות האחדות בעם ישראל.

הרב בר ציין כי אף שלא כולם זהים בדעותיהם ובדרכם, לכל אחד יש מקום, והיכולת להכיל גוונים שונים היא יסוד מרכזי בבניין החברה. בדבריו הזכיר את בקשתו של רבי יוחנן בן זכאי, "יבנה וחכמיה", והסביר כי הבין את סיבת חורבן הבית בשל שנאת חינם.

לדברי הרב בר, ביבנה התגבשה תפיסה שלפיה לכל אדם דרך משלו בעבודת ה', לצד הכרה בכך שיש דרכים נוספות לעבודת ה'. עוד ציין כי בכנס ניתן היה לראות את הדברים באים לידי ביטוי בפועל בשטח. "כל אחד, מכל הגוונים, מכל המינים, כולם הגיעו, נקבצו ובאו, ובאמת, באהבת חינם אחד על השני", אמר, והוסיף כי מתוך אותה אהבת חינם קיימת הציפייה לבניין הבית השלישי.

בהמשך הראיון נשאל הרב על סוגיית שירות בחורי ישיבות ההסדר בחיל השיריון, זאת לאור הפיילוט לשילוב בנות בשריון שיחל בנובמבר הקרוב.

הרב ציין כי קיימת הסכמה רחבה בקרב הרבנים וכי אין על כך שום חולק: "אם הצבא רוצה שיתגייסו וכולם יהיו אצלו, אין שום ספק שהוא צריך לשמור, לשמוע בקול הרבנים".

הוא הוסיף כי "הצבא חייב לשמוע בקול הרבנים. יש דברים שהם לא יכולים לעשות. אוזנו צריכה להיות כרויה להלכות שהחיילים הדתיים רוצים, כי אחרת הם לא יוכלו להתגייס ולשרת בצבא כפי שצריך".