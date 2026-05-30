עו"ד יצחק לקס בועידת ערוץ 7 בניו יורק: האנטישמיות בארה"ב מזרזת עליית יהודים ערוץ 7

עו"ד יצחק לקס, יו"ר קרן קהילות, מתארח בועידת ערוץ 7 בניו יורק ופותח בעדות האישית שלו כמי שחווה על בשרו את מתקפות הטילים ומאיראן וביתו ספג פגיעה ישירה.

"שבוע לפני פסח, נחת טיל מצרר על גג ביתנו, והבעיר את הבית. ברוך ה' כבר חזרנו הביתה. את הקומה השלישית ממשיכים לתקן", הוא מספר.

האירוע המטלטל הזה לא מנע ממנו להמשיך במימוש השליחות שלו. לקס, שמבלה שעות רבות על ציר ישראל-ארה"ב, מוביל את קרן קהילות המאגדת עשרות גרעינים תורניים ומשימות חברתיות בכל רחבי הארץ. בתקופה הנוכחית, המאבק של הקרן מתמקד באחד האתגרים המורכבים והמכריעים ביותר לעתיד המדינה: קליטתם המעשית והחמה של אלפי העולים החדשים המבקשים לבנות את ביתם בישראל דווקא בעיצומה של המלחמה.

מתוך הניסיון המצטבר של עבודת הגרעינים בשטח, לקס מציג גישה מפוכחת וריאליסטית ביחס לתהליך העלייה. לשיטתו, המעשה הפיזי של הנחיתה בנמל התעופה בן גוריון הוא רק קדימון לאתגר השתלבותם של העולים בחברה הישראלית. "צריך להבין שעלייה רק מתחילה ברגע שעלית לישראל", קובע לקס נחרצות, ומשרטט את מסלול המכשולים הממתין לכל משפחה יהודית שמגיעה מחו"ל עם חלומות גדולים, אך נאלצת להתנגש במציאות היומיומית הנוקשה.

"מהרגע שאתה מגיע לישראל אתה פוגש את הביורוקרטיה הישראלית במיטבה. מהרישום של הילדים לגנים, דרך ביטוח לאומי, רשות המיסים והעיריות".

בנקודת השבר הפוטנציאלית הזו, שבה משפחות רבות עלולות לחוש בדידות, תסכול ורצון להרים ידיים, נכנסים לתמונה חברי הגרעינים התורניים של הקרן, המפעילים מערך סיוע אזרחי רחב ממדים המבוסס על שותפות וערבות הדדית. "המשמעות של קליטת עלייה זה שכל משפחת גרעין צמודה למשפחת עולים, ומלווה אותה ביום יום, בדברים הפשוטים ביותר. זה המתכון האמיתי להצלחת העלייה".

הליווי הצמוד הזה, המתבצע בגובה העיניים, מעניק לעולים רשת ביטחון חברתית שמקלה עליהם את חבלי הקליטה הפיזיים והמנטליים כאחד.

הצורך הדחוף בחיזוק מיזמי העלייה מקבל משנה תוקף נוכח המראות המטרידים שפוש לקס בעצמו ברחובות ניו יורק, עדות חיה לגל האנטישמיות העכור השוטף את העולם מאז השבעה באוקטובר. המציאות הזו, שהייתה בעבר נחלתה הכמעט בלעדית של יהדות אירופה, הכתה בעוצמה גם בלב המטרופולין האמריקאי, וסדקה את תחושת הביטחון העצמי של הקהילה היהודית המקומית.

"אתמול יצאתי מאירוע ונתקלתי במפגינים לבושי כפיות צועקים קריאות נגד מדינת ישראל. אתה מבין מיד מה חשים יהודי ניו יורק כשהם רואים את ההפגנות האלה", הוא מדגיש.

לדבריו, תמונת המצב המדאיגה הזו מחלחלת עמוק ומחוללת תפנית דרמטית בהלך הרוח הקהילתי. יהודים רבים, שהיו משוכנעים כי ארצות הברית היא חוף המבטחים שלהם, מתחילים לחשב מסלול מחדש ומבינים כי עתידם הלאומי והאישי נמצא בארץ ישראל. "אני מדבר לא רק על יהדות אירופה, אלא על יהדות ארה"ב, שרוצה ומעוניינת לעלות לישראל, אז בוודאי שיש היקף הרבה יותר גדול ומשמעותי של מתעניינים, של פתיחת תיקי עולים, וגם עולים בפועל".

אחת השאלות המרתקות העולות בהקשר זה היא לאילו מחוזות גיאוגרפיים וחברתיים מופנים אותם עולים חדשים המגיעים מרקע מערבי ואמיד, כמו רובע מנהטן או הפרברים של ניו יורק. לקס מנפץ את המיתוס לפיו העולים החדשים מחפשים אך ורק את הבועה התל-אביבית או את מרכזי הנוחות המוכרים, ומסביר כי הפריסה של קרן קהילות מאפשרת להם להשתלב בלב העשייה החברתית והציונית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל.

כאשר הוא נשאל האם העולים אינם מביעים רצון להתמקם דווקא במרכז במקום להשתלב בתוך מסגרת של גרעין תורני, משיב לקס בהצגת מפת הפעילות הרחבה של הארגון. "יש עולים שנמצאים בנהריה, בנתיבות ובמודיעין". הפריסה הזו מוכיחה, לדברי לקס, כי העולים החדשים מגלים פתיחות ורצון עמוק להיות חלק מתהליך הבנייה והחיזוק של החברה הישראלית כולה, דווקא באזורים הזקוקים ביותר למשב רוח ציוני רענן.

"בכל אחת ואחת משבעים הערים שהגרעינים נמצאים בהם, כשמגיעות משפחות עולים, אנחנו איתם ולמענם. וזו אחת מהמטרות הגדולות שאנחנו רואים אל מול עינינו בתקופה הזאת", הוא מסכם.