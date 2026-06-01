הזמרת והיוצרת טוהר גדסי הוציאה בימים אלה את המיני-אלבום החדש "נשמה", הכולל ארבעה שירים מקוריים שכתבה והלחינה.

לדברי גדסי, השירים נכתבו בתקופה האחרונה ועוסקים בנושאים אישיים ובהם אימהות, זוגיות, אמונה וגידול ילדים בתוך המציאות הישראלית.

במרכז המיני-אלבום עומדים ארבעה שירים: "נשמה", העוסק באמונה גם בתקופות של שינוי; "למה לדאוג", המתמקד בזוגיות ואהבה; "לילה טוב", שנכתב על דאגת הורים לילדיהם; ו"קומי אורי", אותו מגדירה גדסי כתפילה המוקדשת לארץ ישראל.

עם יציאת השירים היא מסרה: "האלבום הזה הוא הנשמה שלי בצורה הכי צלולה, נקייה וחשופה. כל שיר כאן הוא על חתיכה מהחיים שלי", והביעה תקווה שהשירים יצליחו לגעת בקהל המאזינים.