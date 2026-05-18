תצהירו של תא"ל ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן וכיום בכיר במוסד, מגבה את גרסת ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, באופן מוחלט, כך דווח בערוץ i24.

התצהיר המדובר עוסק בפרטי שיחה טלפונית שקיים בשעתו תא"ל ג' עם האלוף גופמן, בנוגע לסוגיית הפעלתו של הנער אורי אלמקייס בעת שהיה קטין.

לפי הדיווח, הבירור שערך בשעתו תא"ל ג' עם מפקד האוגדה גופמן התמקד בשאלה האם ישנה העברה של מסמכים מודיעיניים מסווגים מהאוגדה במסגרת מבצע השפעה.

גופמן השיב בזמן אמת בשלילה לשאלתו של הקצין, ואף ביקש לבדוק את הדברים מול פקודיו כדי לתת תשובה ודאית, אך תא"ל ג' אסר עליו לעשות כן והורה לו שלא להעמיק את הבירור בתוך האוגדה ולא לדבר על הנושא כדי לא לשבש את המתרחש.

בדיווח צויין עוד כי מהתצהיר עולה שתא"ל ג' עצמו בכלל לא ידע באותה העת את זהות הבלוגר, מה שמו ואת עובדת היותו קטין, ולפיכך לא היה יכול לשאול זאת את גופמן - שלא היה יכול להכחיש דבר שהמתשאל עצמו לא ידע.

בהיעדר תיעוד רשמי לשאלה עצמה, נוצר במערכת פער עובדתי בשאלה האם האלוף גופמן הטעה את הגורמים המוסמכים או הסתיר מידע ביודעין, ובשל כך החליטו שופטי בג"ץ לבקש שתא"ל ג' יגיש תצהיר חדש ומפורט על אודות אותו אירוע.

התצהיר המבוקש הוגש אמש לבית המשפט על ידי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, אשר עדכנה כי המסמך נחתם בפני פרקליט מהפרקליטות הצבאית הראשית וסווג בדרגת הסיווג "סודי ביותר".

בעקבות ההגשה, שופטי בית המשפט העליון הורו לבהרב-מיארה להעביר "ללא דיחוי" את התצהיר החסוי לעיונם של המשיבים בעתירה, ראש הממשלה בנימין נתניהו והאלוף גופמן.

בשבוע שעבר הגישה היועמ"שית מסמך נוסף לבג"ץ שהוגדר על ידה כ"מידע רגיש וחדש". המסמך עסק בפגישות חפיפה שקיים גופמן במוסד לאחר שמינויו אושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס.

לפי המסמך, מאז ההכרזה על מינויו החל גופמן לקיים פגישות חפיפה בארגון. במסגרת פגישה שנערכה ב-15 באפריל עם ראשת אגף במוסד עלה גם נושא המשך שירותו של תא"ל ג', המשמש כיום כבכיר בארגון.

עוד צוין כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע כבר החליט שתא"ל ג' יסיים את תפקידו בקיץ הקרוב, במקביל לפרישתו מצה"ל, לאחר שהנושא הובא בפני הגורמים המוסמכים במוסד. בהמשך נערכה שיחה נוספת בנושא בין גופמן לבין ראשת האגף, שלא בנוכחות הקצין.

יצויין כי בזמן שקיים את פגישות החפיפה גופמן כבר היה מועמד שאושר בידי הממשלה ובידי ועדת גרוניס, ולא ידע כי ימים לאחר מכן יורה בג"ץ לגבות תצהיר דווקא מתא"ל ג', שעתידו במוסד עשוי להיות נתון בעתיד לשיקול דעתו.