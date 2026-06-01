ח"כ משה קינלי טור פז התייחס בראיון לערוץ 7 ללחימה בלבנון, לבחירות אפשריות ולמצב הפוליטי.

לדבריו, כמי ששירת חודשים ארוכים בלבנון כחייל וכקצין, הדרך הנכונה להגן על ישראל היא כאשר "אנחנו נמצאים בחזית והאזרחים מאחורינו".

טור פז מתח ביקורת על התנהלות הלחימה ואמר כי "כמות הנפגעים, 14 הרוגים מהפסקת האש, והעובדה שאנחנו לא מצליחים להתמודד לא עם איום הרחפנים וגם לא להילחם כמו שצריך בחיזבאללה בגלל אילוצים בינלאומיים, בעיניי זו חרפה". עוד הוסיף כי מדינה עצמאית צריכה להגן על עצמה וכי יש להגביר את הלחץ על חיזבאללה.

בהמשך אמר כי הוא מכיר היטב את החשש מהסתבכות בלבנון, אך סבור שאין מקום לדשדוש. לדבריו, "או שתוקפים כמו שצריך או שמייצבים קו, לא מדשדשים", והוסיף כי חציית הליטני והכיבוש מחדש של הבופור הם הישגים, אך אינם מספקים כל עוד חיזבאללה אינו נתון ללחץ משמעותי.

בנוגע לבחירות אמר טור פז כי הוא מוכן לקיומן בהקדם האפשרי. "מבחינתי ראשון בספטמבר, שלושה חודשים מעכשיו. ועדת הבחירות מוכנה אפילו בפחות משלושה חודשים", אמר, והוסיף כי מבחינתו ניתן לקדם את הליך החקיקה במהירות ולצאת לבחירות.

בהתייחסו למתווה שהציג גדי איזנקוט, שלפיו מי שיקבל את מספר המנדטים הגבוה ביותר ירכיב את הממשלה, אמר טור פז כי נפתלי בנט, יאיר לפיד וגדי איזנקוט צריכים להגיע להסכמות ולרוץ יחד. לדבריו, "אנחנו צריכים לרוץ מול ביבי עם 40 מנדטים, מפלגה גדולה וחזקה", והוסיף כי "בבלפור מפחדים עכשיו מהחיבור הזה".

בסיום התייחס לכנס לשכת עורכי הדין המתקיים באילת בזמן הלחימה והצביעות בביקורת על הליכודיאדה אמר כי הסוגיה המרכזית היא היכן נמצאים נבחרי הציבור. לדבריו, "נבחרי הציבור צריכים להיות איפה שהציבור נמצא", וציין כי ביקר בעוטף עזה וכי על נבחרי הציבור להיות גם בצפון, משום שלדבריו תושבי האזור "מרגישים עכשיו נטושים ואנחנו צריכים להיות שם בשבילם".