ח"כ יצחק קרויזר ממפלגת עוצמה יהודית הגיש הבוקר (שלישי) תיקון חקיקה המבקש להוריד את גיל האחריות הפלילית בישראל מ-12 ל-10 שנים.

לפי ההצעה, השינוי יחול במקרים שבהם הקטין ביצע עבירת פשע חמור, המוגדרת כעבירה שבוצעה ודינה שבע שנות מאסר ומעלה. כיום, חוק העונשין קובע כי לא ניתן לפתוח בהליכים פליליים או להגיש כתב אישום נגד קטין מתחת לגיל 12, והוא פטור מענישה.

בדברי ההסבר לתיקון החקיקה נכתב: "בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה של קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית, קרי מתחת לגיל 12 שנים, אשר מבצעים מעשי אלימות חמורים". יוזמי החוק הדגישו בדברי ההסבר כי אין כל הצדקה להעניק פטור מהליך פלילי לקטין בן 11 שעבר עבירת אלימות חמורה. מסיבה זו הוצע התיקון, במטרה לאפשר למערכת החוק להתמודד עם מקרים אלו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר: “מדובר בהצעת חוק חשובה, צודקת ומתבקשת, שנותנת מענה למציאות הביטחונית והפלילית של השנים האחרונות ומחזק את ביטחון אזרחי ישראל. ילד בן 10 שמסוגל לבצע ולקחת חלק בפשע חמור הוא מסוגל גם לעמוד לדין. אני מצפה שכלל הגורמים הרלוונטיים- מערכת החינוך, שירותי הרווחה וכלל רשויות המדינה, יירתמו למאמץ המשותף כדי להתמודד עם התופעה ולמגר אותה".

ח"כ קרויזר הוסיף: "בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה חמורה של קטינים מתחת לגיל 12 המבצעים מעשי אלימות קשים ומסכני חיים, כשהם מוגנים תחת מעטפת של פטור מוחלט מאחריות פלילית. אין שום הצדקה מוסרית או ציבורית להעניק חסינות אוטומטית לקטין בן 11 שמבצע פשע חמור. הצעת החוק שהגשתי נועדה לתקן את העיוות הזה ולהעניק למערכת אכיפת החוק את הכלים הדרושים להתמודדות ולהרתעה".