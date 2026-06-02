חמש שנים לאחר שבית הכנסת "ישועת ה'" בלוד הוצת במהלך פרעות שומר חומות, קיימו תושבי שכונת רמת אשכול יחד עם תושבי השכונה לדורותיה את "הפנינג התקומה" במקום.

במסגרת האירוע ציירו מאות משתתפים על חומת בית הכנסת ציורים של בית המקדש, דגלי ישראל ואוניית מעפילים, במטרה לחבר בין קדושת הארץ למהות של "בית מקדש מעט" ונבואות הגאולה.

לדברי מארגני ההפנינג, האירוע נועד לבטא את התנופה והצמיחה שחווה הקהילה והעיר מאז אירועי שומר חומות ועד היום. הם ציינו כי דווקא מתוך האתגרים שחוו התושבים באותם ימים, התחזקה תחושת השליחות של הקהילה היהודית בעיר.

בנוסף לציורים המשותפים נהנו המשתתפים ממופעי פעילות ותחנות לילדים. המארגנים הסבירו כי גם בכך ביקשו לבטא את העלייה בילודה היהודית בעיר ובשכונה ואת נוכחותם של ילדים רבים ברחובותיה.

מנכ"ל ארגון לודאים, שהפיק את ההפנינג, נועם דרייפוס, אמר, "הציורים שעל חומות בית הכנסת והשמחה של מאות הילדים הם התשובה הניצחת והברורה ביותר למי שביקש לשרוף את המקום ולערער את ביטחוננו כאן לפני חמש שנים. בית הכנסת 'ישועת ה'' שעלה באש הפך לסמל של תקומה, וההפנינג הזה מוכיח שאת האש היה אפשר לכבות, אך לא את הרוח של הקהילה היהודית בלוד".

דרייפוס הוסיף, "מתוך האתגר צמחנו, גדלנו, והבטחנו שהנוכחות שלנו פה רק תעמיק ותפרח. אנחנו משקמים את שנפגע, בונים את העתיד קדימה, ומחברים את הדור הצעיר לשורשים, לציונות, לשליחות הגדולה שלנו כאן ולנבואת הגאולה 'ושבו בנים לגבולם' החקוקה מתחת לסמל העיר".