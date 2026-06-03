כתב עיתון "הארץ", יניב קובוביץ', פרסם כי ח"כ צבי סוכות התעקש להיכנס ביום ראשון לקבר יוסף שבשכם במהלך שעות היום ובניגוד לנהלים.

לפי הדיווח, בצה"ל הבהירו לחבר הכנסת כי אבטחתו תדרוש כוחות רבים באופן חריג, וכי הביקור עלול לסכן את הלוחמים בשטח.

מנגד, סוכות מכחיש לחלוטין את הטענות שהוצגו בכתבה ומבהיר כי כניסתו למתחם נעשתה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים.

לדבריו, הביקור התקיים בשיתוף פעולה עם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ובתיאום מלא עם הגורמים המוסמכים. "הגשתי בקשה מסודרת שאושרה בקלות על ידי כל הגורמים הרלוונטיים בצינורות המקובלים", אמר סוכות.

הוא הדגיש כי האירוע עבר בצורה שקטה וללא כל הפרת סדר או פגיעה בכוחות הביטחון שליוו את הביקור. "לא הייתה אפילו אבן אחת שנזרקה, לא היה שום אירוע חריג, וכל הניסיון לצייר תמונה של סיכון מיותר לכוחות הוא המצאה מוחלטת", הוסיף.

לדברי סוכות, הפרסום מייצג דפוס קבוע של הכפשת ההתיישבות והנוכחות היהודית במקומות בעלי חשיבות היסטורית ולאומית.

"זה פסיכי בכל קנה מידה, כתבה שלמה שנבנתה על סיפורים שלא היו ולא נבראו", תקף חבר הכנסת את הנרטיב שהוצג. הוא הוסיף כי במקום לדווח על העובדות, בוחרים לייצר מצג שקרי נגד יהודים שמבקשים להגיע למקומות הקדושים לעם ישראל.

הוא חתם את תגובתו בביקורת חריפה על הגורמים שעמדו מאחורי הפרסום והצגת המתפללים באור שלילי. "כשיהודי מבקש להתפלל בקבר יוסף והדבר נעשה באישור מלא וללא שום אירוע ביטחוני, יש מי שבכל זאת ינסה להציג אותו כאיום", מסר. לדבריו, זו אוטו-אנטישמיות קווים לדמותה, והיא אומרת הרבה יותר על הכותבים מאשר על המציאות בשטח.