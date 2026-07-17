מועמדת מפלגת "הדמוקרטים", מורן זר קצנשטיין, הודיעה כי ביטלה את השתתפותה באירוע ציבורי לאחר שלדבריה גילתה כי הוא מיועד ל"שיח, הקשבה ופיוס" בהשתתפות יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות.

לדבריה, היא אינה יכולה לקיים עמו שיח במתכונת זו.

בפוסט שפרסמה ברשת X כתבה כי בתחילה סברה שמדובר בעימות פוליטי, אך לאחר פרסום האירוע הבינה שלדבריה מדובר בניסיון ליצור "שפה משותפת".

עוד כתבה, "יש הבדל בין להתעמת עם פשיזם לבין לשבת איתו במעגל פיוס... עם פשיסטים לא מחפשים שפה משותפת. מול פשיסטים מציבים קו אדום", ולכן הודיעה על ביטול השתתפותה.

ח"כ צבי סוכות דחה את הדברים וכתב, "כמה פעמים ניסית לקבוע איתי פגישות כיו"ר ועדת החינוך? כמה פעמים תפסת אותי במסדרון לשיחות כדי לנהל שיח ולהשמיע דברים שהיה לך חשוב. שני ציוצים בטוויטר - מטרללת החרם, והצטרפת למחנה שמדבר רק עם מי שחושב אותו דבר. ליצנות."

בסביבתו של סוכות אמרו כי תגובתה של זר קצנשטיין ממחישה, לטענתם, את הסתירה בין ניסיונותיה בעבר לקיים עמו שיח מקצועי במסגרת עבודת ועדת החינוך לבין סירובה הנוכחי להשתתף באירוע שמטרתו לקיים שיח בין בעלי עמדות שונות.