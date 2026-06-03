החלה ההצבעה השנייה בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שלא הושג הרוב הדרוש של 61 קולות לאף אחד מהמועמדים. לשופט אלרון היה חסר קול אחד בלבד, לאחר שקיבל 60. ראבילו קיבל 57 קולות.

ח"כ טלי גוטליב מהליכוד הדגישה בשיחה עם ערוץ 7 כי שני המועמדים ראויים, אך טענה שיש משמעות לתמיכתו של ראש הממשלה. "יש ערך להמלצה של ראש הממשלה להצביע לדבר מסוים, אחרת אנחנו משחקים ישר לידיים של מי שמחפש ושוחר את רעתנו", אמרה.

לדבריה, מי שבחר שלא לתמוך במועמד ראש הממשלה עשה זאת ממניעים אישיים. "מי שלא הצביע למועמד ראש הממשלה הוא סוגר איתו חשבון, מה השאלה בכלל", אמרה, והוסיפה כי ההתנהלות נעשתה "במחשכים" וכי מדובר ב"בושה וחרפה".

עוד טענה גוטליב כי בהצבעות גלויות חברי הקואליציה היו נוהגים אחרת. "אני רוצה אנשים שעוסקים במדינה, אם הם עושים משהו שיגידו. אין סוד, אין סודות בדברים כאלה בעיניי", אמרה.

בהמשך הראיון התייחסה גוטליב לתא"ל ישראל שומר והביעה כלפיו הערכה רבה. היא אמרה כי מדובר באדם שהקדיש את חייו לביטחון המדינה, וכי התרשמה ממנו במהלך הופעותיו בוועדת החוץ והביטחון.

גוטליב מתחה ביקורת על הקריאות לסיום תפקידו בעקבות הטענות שעלו נגדו. לדבריה, "הצבא משאיר אצל עצמו את מי שחשוד בתופת אוקטובר ברשלנות חמורה", בעוד שבעניינו של שומר מדובר, לדבריה, ב"הפסד כולו שלנו" אם יעזוב את הצבא.