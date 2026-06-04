ארצות הברית, לבנון וישראל פרסמו הלילה (חמישי) הודעה משותפת המכריזה על השגת הסכם הפסקת אש רשמי בין ישראל ללבנון. ההודעה התפרסמה בתום סבב שיחות בן יומיים שהוביל הממשל האמריקני.

בהודעה נאמר כי הסכם הפסקת האש מציב תנאים ביטחוניים ברורים בשטח, ובראשם התניית הפסקת הלחימה בעצירה מוחלטת של האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה ובפינוי מלא של כל פעילי הארגון מהגזרה שמדרום לנהר הליטני.

במסגרת המתווה החדש, ובתיווך ארצות הברית, סיכמו שני הצדדים על הקמה מהירה של "אזורי פיילוט" ביטחוניים בדרום לבנון. באזורים אלו יקבל צבא לבנון הרשמי שליטה בלעדית על השטח, תוך הרחקת כל גורם חמוש שאינו מדינתי. צעדים אלו נועדו לסלול את הדרך לקראת הסכם שלום וביטחון כולל בעתיד.

שתי המדינות הדגישו בהצהרתן כי אין להן כוונות עוינות זו כלפי זו, והבהירו כי הן דוחות כל ניסיון של מדינה זרה או ארגון טרור להחזיק את עתידה של לבנון כבן ערובה.

הנהגת המשלחות דנה בנוסף במסגרת ביטחונית נרחבת לפירוק קבוע של ארגונים חמושים ומניעת הקמתם מחדש, כאשר ישראל שבה והדגישה כי ביטחונה יושג אך ורק באמצעות פירוק תשתיות חיזבאללה ופירוקו מנשקו בכל רחבי לבנון. ההצהרה כללה גינוי רשמי ומשותף של כל הצדדים למתקפות של איראן באזור, ולפעילותה המתמשכת לערעור היציבות במזרח התיכון באמצעות מימון שלוחים (פרוקסי) ומעשי תוקפנות.

ממשלת לבנון התחייבה מצדה, בתמיכה אמריקנית, לחזק את יכולותיו של הצבא הלבנוני כדי לאפשר לו להחיל ריבונות אפקטיבית על כל שטחה של המדינה, תוך שמירה על עיקרון הכיבוד של גבולות בינלאומיים מוכרים. ארצות הברית מצידה הדגישה כי כל הסכם עתידי חייב להיחתם ישירות בין שתי הממשלות הריבוניות ובתיווך אמריקני בלבד.

הצדדים סיכמו לשוב לשולחן הדיונים בשבועות הקרובים, ולחדש את שיחות המשא ומתן במסלול המדיני והביטחוני ב-22 ביוני, במטרה לגבש הסכם קבע כולל. ארצות הברית תמשיך לתווך ולנהל את התקשורת בין המדינות בתקופת הביניים.