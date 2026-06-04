השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יוצא הבוקר (חמישי) נגד הסכם הפסקת האש שהושג עם לבנון.

לשיטתו של השר, ההסכמות המסתמנות לא יובילו להזזת כוחות חיזבאללה מקו הגבול עם ישראל, אלא יספקו לארגון הטרור את השקט הנחוץ לו כדי לשקם את כוחו, להתחזק ולהתחמש מחדש. "הפסקת האש עם לבנון היא טעות חמורה וחלומות באספמיה של יועצים שגוררים את ראש הממשלה להחלטות לא נכונות".

הוא הטיל ספק ביכולת היישום של ההסדר בשטח והוסיף כי “חיזבאללה לא יצא מהאזור שמדרום לליטני, ולצבא לבנון אין שום דרך לכפות עליו את הפינוי".

לדעתו “מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה. יש שרים בממשלה שלה מטעם חיזבאללה, ובצבא לבנון משרתים קרובי משפחה של אנשי חיזבאללה".

בן גביר טען כי התוצאה המעשית של הפסקת הלחימה תהיה הפוכה מהמצופה. “בפועל, חיזבאללה רק יתעצם יותר, ובמקום להכריע אותו, ישראל משלימה עם עצם קיומו".

חלק מרכזי בביקורתו של השר הופנה כלפי המעורבות של הממשל בוושינגטון בגיבוש המתווה הנוכחי. בן גביר הבהיר כי לדעתו נדרש קו תקיף ועצמאי יותר מצד ראש הממשלה מול ארה"ב, וציין כי “על ראש הממשלה היה לומר לנשיא טראמפ: אנחנו אוהבים ומעריכים אותך, אולם ישראל היא מדינה ריבונית ועצמאית, והיא אינה יכולה להשלים עם התעצמות של ארגון טרור ועם עצם קיומו על גבולה". לדבריו, “יש רגעים שבהם צריך לדעת לומר ‘לא’ גם לנשיא ארצות הברית, וכשלא עושים זאת - נפגוש את חיזבאללה בפעם הבאה כשהוא חזק ומסוכן הרבה יותר".

הוא גם דרש מראש הממשלה לקיים דיון מסודר בקבינט כדי לדון בהסכם הפסקת האש.

מנגד, שר הביטחון ישראל כ"ץ, אמר כי ההסכם הוא הישג משמעותי מאוד. "חברי האופוזיציה צריכים להתנצל ולהודות בהישג הגדול עד כה בלבנון, בשטח עצמו וגם בקומה המדינית, הודות להובלת החלטות נועזות ונכונות של הדרג המדיני בראשות רה"מ בנימין נתניהו, עוצמת פעילותו של צה"ל בלבנון בהובלת דרג הפיקוד הבכיר, ועוז רוחם וגבורתם של מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים שנלחמו ונלחמים בנחישות למען ביטחון תושבי הצפון, תוך תשלום מחירים כבדים וכואבים, ויכולת העמידה של תושבי הצפון אחינו הנפלאים בתנאים מורכבים וקשים כדי לאפשר לצה"ל לבצע את משימותיו".

הוא ציין כי "הצהרת העקרונות אתמול בין ישראל וממשלת לבנון בוושינגטון - בתיווך ומחויבות ארה"ב - שכוללת הצהרה חד משמעית על היעד של פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון וגינוי למעורבות איראן בלבנון ובאזור, הפסקת אש שמותנית בסילוק מוקדם של מחבלי החיזבאללה מכל המרחב דרומית לליטאני ויצירת מרחב מפורז כשצה"ל ימשיך בשלב זה את האש ואת פעילותו בשטח, הישארות צה"ל באזור הביטחון בלבנון עד הקו הצהוב, כולל במרחב הבופור וללא חזרת האוכלוסייה, עם המשך סיכול תשתיות הטרור בשטח, וחופש פעולה לישראל בגיבוי אמריקאי לתקוף בביירות בתגובה על ירי על יישובים ושטח ישראלי - היא ביטוי למציאות שיצרנו בלבנון עד כה.

זו מציאות שעשויה להוביל בהתאם להתפתחות בשטח והמשך עמידה ללא פשרות מצידנו על האינטרסים של מדינת ישראל, להסכם שלום מדיני עם מדינת לבנון ובעיקר להשגת ביטחון אמיתי וקבוע לתושבי הצפון לראשונה מזה 50 שנה. הכל מותנה כמובן בנחישות וביכולת הניווט של הדרג המדיני וביכולתו של צה"ל לוודא את הדברים - אנחנו לא סומכים על אף גורם אחר", הוסיף.

"כשאנשי האופוזיציה ליהגו ותקפו מבלי להבין את המציאות הביטחונית החדשה באזור אחרי ה-7 לאוקטובר, ואת מדיניות הגנת הגבולות והיישובים החדשה שמובילים הממשלה וצה"ל, כשצה"ל חוצץ באזורי ביטחון בין כוחות ג'יהאדיסטים לבין היישובים והגבול הישראלי בלבנון, בסוריה ובעזה - אנחנו עשינו. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון. כך עשינו וכך נעשה", סיכם כ"ץ.

הלילה פרסמו ארצות הברית, לבנון וישראל הודעה משותפת המכריזה על השגת הסכם הפסקת אש רשמי בין ישראל ללבנון. ההודעה התפרסמה בתום סבב שיחות בן יומיים שהוביל הממשל האמריקני.

בהודעה נאמר כי הסכם הפסקת האש מציב תנאים ביטחוניים ברורים בשטח, ובראשם התניית הפסקת הלחימה בעצירה מוחלטת של האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה ובפינוי מלא של כל פעילי הארגון מהגזרה שמדרום לנהר הליטני.

במסגרת המתווה החדש, ובתיווך ארצות הברית, סיכמו שני הצדדים על הקמה מהירה של "אזורי פיילוט" ביטחוניים בדרום לבנון. באזורים אלו יקבל צבא לבנון הרשמי שליטה בלעדית על השטח, תוך הרחקת כל גורם חמוש שאינו מדינתי. צעדים אלו נועדו לסלול את הדרך לקראת הסכם שלום וביטחון כולל בעתיד.

שתי המדינות הדגישו בהצהרתן כי אין להן כוונות עוינות זו כלפי זו, והבהירו כי הן דוחות כל ניסיון של מדינה זרה או ארגון טרור להחזיק את עתידה של לבנון כבן ערובה.

הנהגת המשלחות דנה בנוסף במסגרת ביטחונית נרחבת לפירוק קבוע של ארגונים חמושים ומניעת הקמתם מחדש, כאשר ישראל שבה והדגישה כי ביטחונה יושג אך ורק באמצעות פירוק תשתיות חיזבאללה ופירוקו מנשקו בכל רחבי לבנון. ההצהרה כללה גינוי רשמי ומשותף של כל הצדדים למתקפות של איראן באזור, ולפעילותה המתמשכת לערעור היציבות במזרח התיכון באמצעות מימון שלוחים (פרוקסי) ומעשי תוקפנות.

ממשלת לבנון התחייבה מצדה, בתמיכה אמריקנית, לחזק את יכולותיו של הצבא הלבנוני כדי לאפשר לו להחיל ריבונות אפקטיבית על כל שטחה של המדינה, תוך שמירה על עיקרון הכיבוד של גבולות בינלאומיים מוכרים. ארצות הברית מצידה הדגישה כי כל הסכם עתידי חייב להיחתם ישירות בין שתי הממשלות הריבוניות ובתיווך אמריקני בלבד.

הצדדים סיכמו לשוב לשולחן הדיונים בשבועות הקרובים, ולחדש את שיחות המשא ומתן במסלול המדיני והביטחוני ב-22 ביוני, במטרה לגבש הסכם קבע כולל. ארצות הברית תמשיך לתווך ולנהל את התקשורת בין המדינות בתקופת הביניים.

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מסר הצהרה מדינית והבהיר את המטרה המרכזית העומדת לנגד עיני המדינות.

לייטר הדגיש כי השורה התחתונה היא שאמריקה, ישראל ולבנון מאוחדות במטרה להשאיר את איראן מחוץ למשוואה, שכן האיראנים רוצים להמשיך להפיץ הרס וכאוס ברחבי המזרח התיכון, אך לבנון וישראל מאוחדות תחת חסותה של ארצות הברית כדי למנוע זאת. הוא סיכם והביע תקווה להצלחת המהלך בזכות הכוח המשותף של הצדדים.

בציוץ שפרסם ברשת X הוסיף השגריר לייטר אזהרה חריפה לעבר ארגון הטרור השיעי וכתב: "אם חיזבאללה חושב שתוצאת השיחות מעניקה לו חסינות, הוא טועה".