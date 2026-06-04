הרב אליהו פנחסי יצא בדברים חריפים נגד חברי הכנסת החרדים, ומתח ביקורת נוקבת על התנהלותם בנוגע לחוק הגיוס ומעצרי העריקים.

הרב הביע כאב עמוק על מצבם של בחורי הישיבות בתקופה הנוכחית, והפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי נציגי הציבור החרדי בכנסת אשר לא הסדירו את מעמדם החוקי לאורך השנים.

בדבריו טען הרב כי חברי הכנסת הפקירו את הנושא המהותי ביותר עבור עולם התורה, והתמקדו במקום זאת באינטרסים פוליטיים צרים.

"אתם יודעים מה כואב לי? ואני יודע שזה לא פופולרי לדבר, שנים שהנציגים החרדים בכנסת לא יכלו לסדר את הדבר הכי חשוב של הרב עובדיה?", תהה הרב פנחסי בחריפות.

הוא הוסיף בפנייה ישירה לנציגים, "שנים איפה הייתם? תתביישו לכם, אין לי מילים אחרות. הרב עובדיה מתהפך בקבר על הדבר הזה. שילכו הביתה".

הרב המשיך ותיאר את המציאות הקשה, לשיטתו, שבה נמצאים כיום הלומדים, והשווה את רדיפתם לתקופות אפלות בהיסטוריה. "כואב לי הלב, בחורי ישיבה נרדפים כמו בזמן הקומוניזם, רצים מסכנים שלא יתפסו אותם", אמר הרב פנחסי.

הוא הבהיר כי הוא אינו מפנה את האשמותיו כלפי מערכת החוק אלא כלפי נציגי הציבור. "איפה אני לא מבין איפה אתם? שנים הייתם יכולים. אני לא מאשים את היועצת המשפטית, אני לא מאשים אותה, היא עושה את העבודה שלה", הדגיש.

הרב האשים את חברי הכנסת החרדים בעיסוק מוגבר בחלוקת תפקידים ובמינוי מקורבים על חשבון הדאגה לבני הישיבות. "למה לא סידרתם את זה שנים? אלא מה, הם דאגו לסדר ג'ובים למקורבים, רק ג'ובים למקורבים, הם אלופים בזה. אני מדבר כי אני לא צריך אותם ואני מצפצף עליהם, סטרא אחרא. למה לא דאגתם לבחורי ישיבות?", תקף הרב.

במהלך דבריו חשף הרב פנחסי אירוע עבר שבו ספג ביקורת מצד שר הדתות לשעבר בעקבות עמדותיו הפומביות. "פעם דיברתי פה, מתקשר אלי מלכיאלי שר הדתות חצוף, אומר לי למה אתה מדבר ככה, הוא יגיד לי איך לדבר?", סיפר הרב.

הוא חתם את דבריו באמירה נחרצת נגד החשש הקיים בציבור מפני השלטון הפוליטי החרדי, ואמר, "אנשים מפחדים לדבר כי אולי ייצא להם משהו, לא צריך אותם, שילכו לאלף עזאזל. פוחדים מהם".