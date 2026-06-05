ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הגיע הבוקר (שישי) לביקור ראשון מאז נכנס לתפקיד בכותל המערבי.

גופמן נשא, יחד עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, פרקי תהילים ותפילות להצלחתו בתפקיד ולהצלחת המדינה וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

בסיום הביקור הטמין ראש המוסד פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים: "נצח ישראל לא ישקר".

הנאום של רומן גופמן בכניסה לתפקיד רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ביום שלישי השבוע נכנס גופמן לתפקידו באופן רשמי. טקס חילופי ראש המוסד נערך במטה הארגון, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת, שרים, הרמטכ"ל, ראשי מערכת הביטחון, ראש המוסד היוצא דדי ברנע ונשות ואנשי הארגון.

גופמן הודה לראש המוסד היוצא על הובלת הארגון להישגים גדולים ופנה בדבריו לאנשי ונשות המוסד: "אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון שלכם שלא יסולא בפז".

עוד הוסיף: "ההיפוך האסטרטגי אשר חוללנו לציר האיראני ו'התכנית להשמדת ישראל' שינה את משוואת העוצמה באזור כולו. הציר השיעי, שחרט על דגלו להשמיד את המדינה שלנו - הוכה קשות. אך המלאכה לא תמה... ליבת המוסד הינה בפעילות חשאית ביעד. נשמור על כך מכל משמר, נמשיך לשכלל ולפתח יכולות ושיטות להפתיע ולהשפיע".