צה"ל עדכן כי שני קצינים נפצעו באורח קשה בשני אירועים מבצעיים בדרום לבנון. באחד המקרים נפצע גם קצין לוחם נוסף באורח קל במהלך היתקלות עם מחבלים.

אתמול (ה') נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. בצה"ל מסרו כי הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

הבוקר (ו') נפצע קצין לוחם נוסף באורח קשה במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע באורח קל גם מפקד סיירת גבעתי, והוא המג"ד השני שנפצע בלבנון בשבוע האחרון.

פציעתו של מפקד סיירת גבעתי מגיעה לאחר שלפני מספר ימים נפצע מג"ד שקד בגבעתי מרחפן נפץ באותו הכפר בדרום לבנון. גם באירוע הבוקר פונו הפצועים לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

אתמול התיר דובר צה"ל לפרסום את שמו של חלל צה"ל שנפל בדרום לבנון: סרן איתן שמואל למברג, בן 21 מהמושב משמר השבעה שבשפלה, קצין שריון בגדוד 75, חטיבה 7 (עוצבת סער מגולן), שנהרג מפגיעת טיל נ"ט ששיגר חיזבאללה לעבר הטנק שלו שפעל מצפון לנהר הליטני.

התקרית התרחשה בסמוך לשעה 16:00 היום אחר הצהריים, כאשר מחבל ירה טיל נ"ט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני הפועלים לנהר הליטני, ומהפגיעה הקטלנית נפל סרן למברג. מיד לאחר התקרית תקף צה"ל מהאוויר ובאמצעות אריטלריה תשתיות של חיזבאללה במרחב.