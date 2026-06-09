חנן בן ארי מתייחס למחאה נגדו באדיבות המצלם

הזמר חנן בן ארי התייחס אמש (שני) מהבמה בפריז למחאה שנערכה מחוץ להופעתו בעקבות קריאה של ארגונים פרו-פלסטיניים להפגין נגד קיום האירוע.

בפתח המופע באולם "דום דה פריז" אמר בן ארי לקהל, "אנחנו כל כך שמחים להיות פה, עוד יותר מהפעם הקודמת. היו כאן מחוץ להופעה כמה אנשים שעשו קצת רעש מקודם".

הוא הוסיף, "הדרך היחידה שלנו להשתיק אותם, זה לשיר יותר חזק". האלפים באולם הצטרפו לבן ארי בשירת "וגם אני חולם כמו יוסף".

המחאה מחוץ לאולם נערכה בעקבות קריאה שפרסם ארגון "אמנים למען פלסטין", בשיתוף ארגונים פרו-פלסטיניים נוספים הפועלים בצרפת.

בפרסום שהופץ לקראת ההופעה העלו מארגני המחאה שורת טענות נגד בן ארי, הנוגעות לעמדותיו הציבוריות ולביקור שקיים ברצועת עזה במהלך המלחמה.

"בדצמבר 2023, בזמן שרצח העם היה בעיצומו, הוא נסע לרצועת עזה כדי לחגוג את הריסתה עם החיילים, והשתעשע בדמיון של יישובה מחדש בעתיד. האירוע הזה בלתי מתקבל על הדעת!", נכתב.

עוד נכתב כי "בן ארי מפיץ לאומנות רדיקלית התומכת ב'ישראל השלמה', מסית לטיהור אתני ולנקמה קולקטיבית. מתן אפשרות לקיום ההופעה הזו הוא תמיכה גלויה בשנאה ובפשעים נגד האנושות".

למרות הקריאות לבטל את המופע, ההופעה התקיימה כמתוכנן ובאבטחה מתוגברת, בהשתתפות אלפים שהגיעו לאולם בבירת צרפת.