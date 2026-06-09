העימות החריף שהתפתח בוועדה ערוץ 7

עימות סוער התפתח הבוקר (שלישי) בוועדת הכנסת, שהמשיכה לדון בבקשתה של ח"כ טלי גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי.

בדיון משתתפים ח"כ גוטליב עצמה והיועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. כבר בפתח הישיבה נרשמו חילופי דברים חריפים בין חברי הכנסת.

במהלך הדיון התפתח עימות בין ח"כ מירב בן ארי לח"כ משה אבוטבול. בן ארי הטיחה: "אני לא סופרת אותך, איש קטן ודוחה".

אבוטבול השיב לה, "את לא תבלבלי במוח", והדיון נמשך תוך קריאות ביניים והפרעות מצד המשתתפים.

בהמשך הדיון הפנתה גוטליב שורת טענות חריפות כלפי היועצת המשפטית לממשלה. היא האשימה את בהרב-מיארה באכיפה בררנית וטענה כי התעלמה, לדבריה, מהתבטאויות של מובילת המחאה שקמה ברסלר.

"את בסובלנות רודפת את ממשלת הימין", אמרה גוטליב. "הגשתי תלונה באפריל 2024 ועד עכשיו לא אישרת לפתוח בחקירה. אתם מתנהגים כמו ארגון פשע. חירבתם את הייעוץ המשפטי לממשלה ברגל גסה והכול כדי להלבין את צמרת השב"כ ולהפיל את ממשלת הימין".

היא הוסיפה כי כתב האישום נגדה נועד, לטענתה, להרתיע אנשי ימין. "התאמצתם לייחס לי עבירה של פגיעה בביטחון המדינה. אתם מטילים אימה על אנשי ימין. זאת המטרה - מי שלא בא לכם טוב, אתם תטפלו בו", טענה.

עוד תקפה את התנהלות היועצת המשפטית בסוגיית מינוי ראש השב"כ ואמרה, "כל כך חשוב לך ביטחון המדינה שאת במשך חודשים עסוקה באי מינוי ראש שב"כ. ולמה? כי את רוצה לשמור על האנשים שלך".

בסיום דבריה חזרה גוטליב להתייחס לפרשה שבגינה הוגש נגדה כתב האישום ואמרה, "אני הייתי צריכה לחשוף את בן זוגה של ברסלר? הממשלה הייתה צריכה לחשוף. שר הביטחון היה צריך לחשוף אותו".