ח"כ טלי גוטליב התייחסה בראיון לערוץ 7 להצבעה הצפויה במליאת הכנסת מחר על בקשת החסינות המהותית שהגישה, והעריכה כי גורמים שונים כבר נערכים לעתור לבג"ץ נגד ההליך בכנסת.

לדבריה, עוד בטרם התקבלה ההכרעה, נשמעות טענות נגד אופן ניהול הדיונים בוועדת הכנסת. גוטליב תקפה את התנועה לאיכות השלטון וטענה כי היא פועלת לקידום אינטרסים של מה שכינתה "מערך החונטה המשפטית".

בהתייחסותה לפרשה שבמרכז בקשת החסינות, אמרה כי מעולם לא פרסמה את שמו של בן זוגה של שקמה ברסלר. עם זאת, היא חזרה על טענתה כי בן זוגה של ברסלר הוא עובד שב"כ והבהירה כי אינה חוזרת בה מהדברים.

גוטליב הדגישה כי מבחינתה ההכרעה העקרונית היא בשאלת החסינות המהותית ולא בדחיית ההליכים המשפטיים נגדה. בתוך כך מתחה ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ואמרה כי לא השתתפה בדיוני ועדת הכנסת שעסקו בנושא.

חברת הכנסת מהליכוד תקפה גם את התנהלות האופוזיציה וטענה כי חלק מחבריה לא גילו מעורבות מספקת בדיוני הוועדה. לדבריה, היו חברי אופוזיציה שלא השתתפו בהצבעות בוועדה, אך לאחר מכן מתחו ביקורת על אופן קבלת ההחלטות.

בהמשך התייחסה לאפשרות שבג"ץ יתבקש להתערב בהחלטת הכנסת. "אני מזמינה את כולם להגיש נגדי בג"ץ", אמרה. לדבריה, אם תידרש להתייצב בפני בית המשפט, היא תייצג את עצמה ותציג את טענותיה בנוגע למערכת המשפט ולבית המשפט העליון.