ביום ראשון הקרוב ייערך בשווייץ משאל עם המעורר עניין בינלאומי רב, שבו יכריעו האזרחים האם להגביל בחוק את גודל אוכלוסיית המדינה.

את הקמפיין, תחת הכותרת "לא לשווייץ של 10 מיליון", מובילה מפלגת העם השווייצרית (SVP) הימנית, המבקשת לחייב את הרשויות למנוע מהאוכלוסייה לחצות את רף 10 מיליון התושבים עד לשנת 2050.

כיום חיים בשווייץ כ-9.1 מיליון בני אדם, לאחר זינוק משמעותי משנת 2002, אז מנתה האוכלוסייה 7.3 מיליון תושבים בלבד, כאשר כיום למעלה מ-30% מהתושבים הם אזרחים זרים. אם היוזמה תאושר, היא תיכנס לתוקף בתוך חמש שנים - כשהאוכלוסייה תגיע לפי ההערכות ל-9.5 מיליון בני אדם. מאותו רגע יחויבו הרשויות להגביל באופן מאסיבי הגירה ואיחודי משפחות מהגרים, ולנטוש הסכמים בינלאומיים המאפשרים לזרים להשתקע במדינה, כולל הסדרי תנועה חופשית עם מדינות האיחוד האירופי.

מקדמי היוזמה מציגים הפעם קמפיין ממוקד בהסבר האתגרים התשתיתיים, הכלכליים ובעיות הדיור, ומזהירים מפני "סטרס כתוצאה מהצפיפות העולה" שיבוא לידי ביטוי במאבק על מושבים ברכבת ובתורים ארוכים לרופאים. מנגד, היוזמה נתקלת בהתנגדות נחרצת של הממשלה, כל 26 הקנטונים הפדרליים, התעשיינים ורוב עולם העסקים, המזהירים מפני פגיעה קשה בקשרים הכלכליים עם אירופה ומפני מחסור במהגרי עבודה איכותיים המועסקים כיום בבנקים ובבתי חולים.

חבר המועצה הפדרלית של שווייץ, באט יאנס, הביע את התנגדותו המלאה למהלך ואמר השבוע, "אנחנו זקוקים ליציבות, והאיחוד האירופי נשאר הפרטנר הכלכלי והפוליטי העיקרי שלנו. אסור לנו לגרום לקריסת הגשרים לאירופה, וזה בדיוק מה שהיוזמה הזו רוצה לעשות".

מנגד, מנפרד בוהלר, איש מפלגת ה-SVP שמקדמת את משאל העם, הודה בריאיון לטלוויזיה כי ההצבעה היא אכן במהותה הצבעה על הגבלת ההגירה ואמר, "כולם מתמקדים יותר מדי במספר הזה של 10 מיליון, כשבפועל הערך של זה הוא סמלי בעיקרו".

על פי מערכת הדמוקרטיה הישירה בשווייץ, כל יוזמה שמגייסת 100 אלף חתימות בתוך שנה וחצי מובאת להכרעת הציבור. בעוד שסקרים שנערכו לאחרונה הראו בתחילה רוב מפתיע לתומכי היוזמה, בימים האחרונים מסתמן מהפך המצביע על כך שרוב המצביעים צפויים לדחות אותה, אך הפרשנים מדגישים כי הנתונים מראים שהקרב עדיין פתוח והתוצאה צפויה להיות צמודה ביותר.