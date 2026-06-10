צבא ארה"ב נערך למתקפה משמעותית באיראן ביממה הקרובה, כך על פי הצהרת הנשיא טראמפ לצד רמזים מגורמים אמריקניים נוספים.

בהצהרה שנשא בבית הלבן הערב (רביעי) אמר הנשיא כי ארה"ב תמשיך לתקוף את איראן בעקבות הפלת מסוק הקרב האמריקני במצר הורמוז.

"תקפנו אותם חזק אתמול ונכה בהם שוב היום", הצהיר טראמפ.

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, רמז גם כן למתקפה משמעותית צפויה נגד איראן. "דברים עשויים להיות מעט 'חריפים' בשכונה בקרוב", כתב האקבי ברשת X.

נשיא איראן פזשכיאן הגיב וכתב: "איומים לפגוע בתשתיות אינם מפגן של כוח, אלא סימן של ייאוש. איראן תעמוד איתן מול כל לחץ או איום".

מוקדם יותר פרסם טראמפ ברשת החברתית Truth Social פוסט תקיף נגד איראן, על רקע ההסלמה הלילית בין שתי המדינות.

"איראן היא רק דיבורים, ואין מעשים", כתב טראמפ, "הבריון של המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מו"מ על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, ועכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר".