מאחורי ההצהרות האופטימיות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסתתרת, לפי דיווח חדש של סוכנות הידיעות רויטרס, מציאות מדאיגה הרבה יותר: חמשת חודשי הלחימה מול איראן גבו מחיר כבד ממאגרי התחמושת האסטרטגיים של הצבא האמריקני, עד כדי חשש ממשי לפגיעה במוכנות לעימותים עתידיים.

על פי הדיווח, המבוסס על ארבעה גורמים המעורים בנושא, הצבא האמריקני השתמש במהלך המערכה כמעט בכל מלאי טילי הקרקע-קרקע המדויקים מסוג ATACMS ובחלק ניכר מטילי ה-PrSM - הדור החדש של הטילים ארוכי הטווח. מדובר באמצעי לחימה הנחשבים חיוניים לכל עימות עתידי מול מעצמות כמו סין ורוסיה.

המחסור אינו מסתכם בטילים התקפיים. לפי נתונים שהגיעו לידי רויטרס, גם מלאי מערכות ההגנה האווירית נשחק משמעותית. במכון CSIS מעריכים כי מאז פרוץ המלחמה נוצלו כ-65% ממלאי מיירטי הפטריוט של ארצות הברית, בעוד שמלאי מיירטי THAAD הצטמצם בלפחות 38%. בנוסף, אחד הגורמים טען כי ארה"ב השתמשה גם בכמעט מחצית מהמלאי העולמי של טילי השיוט מסוג טומהוק.

לפי המקורות, הירידה החדה במלאי הנשק המדויק הפכה בשבועות האחרונים לנושא מרכזי בדיונים בבית הלבן ובפנטגון. החשש הוא שמלאים מצומצמים עלולים להגביל את יכולתה של ארצות הברית להגיב במהירות למשברים נוספים ולהחליש את ההרתעה מול יריבותיה בזירות אחרות.

ברויטרס ציינו כי אחת הסיבות לשימוש הנרחב בטילים המדויקים הייתה החלטת הממשל להעדיף תקיפות מרחוק, במקום להסתכן בהפעלת מטוסים מאוישים מעל שטח איראן. אלא שהבחירה הזו גבתה מחיר כבד ממלאי התחמושת האסטרטגי.

טראמפ דחה את הדיווח וטען כי לארצות הברית "יש הרבה יותר תחמושת מכל מדינה אחרת בעולם - והרבה יותר ממה שהיא צריכה". לדבריו, תעשיות הביטחון האמריקניות מייצרות כיום תחמושת בקצב חסר תקדים ומרחיבות את קווי הייצור.

עם זאת, גורמי ביטחון ואנליסטים ששוחחו עם רויטרס מעריכים כי גם קצב הייצור הנוכחי אינו מסוגל למחוק בתוך זמן קצר את השחיקה שנוצרה בחודשי הלחימה. לדבריהם, במקרה של עימות נוסף - ובוודאי מול מעצמה צבאית כמו סין - מלאי הטילים המדויקים יהיה אחד הגורמים המכריעים ביכולתה של ארצות הברית לנהל מערכה ממושכת.

בישראל, לעומת זאת, גורמי ביטחון דוחים כל חשש למחסור באמצעי לחימה. לדבריהם, לצה"ל קיימים מלאי חימושים מספקים, המאפשרים להתמודד עם כלל התרחישים המבצעיים, ובכלל זה גם יציאה למערכה נוספת נגד איראן אם תידרש. עוד מדגישים הגורמים כי לצד המלאים הקיימים, נמשך באופן שוטף תהליך של הצטיידות, ייצור והשלמת חימושים, כך שכשירותו המבצעית של צה"ל אינה נפגעת.