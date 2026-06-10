נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס הערב (רביעי) דיון בחדר המצב של הבית הלבן, שעסק באפשרות לתקיפות אמריקניות נוספות נגד איראן.

הדיון התקיים שעות ספורות לאחר שטראמפ אמר לכתבים כי ארה"ב "תכה באיראן שוב בעוצמה היום". לקחו בו חלק סגן הנשיא ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, יו"ר המטות המשולבים גנרל דן קיין, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף ובכירים נוספים. שר המלחמה פיט הגסת' השתתף בדיון ממפקדת פיקוד המרכז האמריקני בטמפה, פלורידה.

גורמים אמריקניים אמרו כי אחת האפשרויות שנבחנות על ידי הנשיא היא מבצע רחב היקף אך קצר טווח, שמטרתו להגביר את הלחץ על טהרן ולגרום לה לשנות את עמדתה במשא ומתן המתנהל מול וושינגטון.

השר הגסת' הצהיר כי המכה שיספוג המשטר בטהרן עומדת להיות קשה במיוחד. "אנחנו עומדים להכות חזק באיראן הלילה. איראן עומדת לספוג הפצצות על מתקנים מרכזיים - לא כדי לפתוח מחדש את המלחמה, אלא כדי לקבוע את התנאים לעסקה".

ברקע הדיון, מתווכים מקטאר קיימו היום שיחות עם בכירים איראניים בטהרן, בניסיון לחדש את המגעים סביב ההסכם שעליו מנהלות ארה"ב ואיראן מגעים בשבועות האחרונים. לפי הגורמים, אם לא תושג פריצת דרך, תקיפות אמריקניות נוספות עשויות לצאת לפועל בתוך זמן קצר.

אתמול תקפה ארה"ב אתרי מכ"ם ומערכי הגנה אווירית איראניים בתגובה להפלת מסוק אמריקני. התקיפות תוכננו כך שיהיו בהן מינימום נפגעים במטרה לשמור על ערוץ פתוח להמשך המשא ומתן בין הצדדים.

מוקדם יותר הערב רמז שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, למתקפה משמעותית צפויה נגד איראן. "דברים עשויים להיות מעט 'חריפים' בשכונה בקרוב", כתב האקבי ברשת X.

נשיא איראן פזשכיאן הגיב וכתב: "איומים לפגוע בתשתיות אינם מפגן של כוח, אלא סימן של ייאוש. איראן תעמוד איתן מול כל לחץ או איום".