נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) בשיחה עם עיתונאים כי השיחות בין איראן לארצות הברית יתחדשו ביממה הקרובה.

ההודעה מגיעה ברקע החלטתו של טראמפ לדחות תקיפה צבאית נגד איראן, במטרה לאפשר את חידוש המשא ומתן בין הצדדים.

"התבקשתי לבטל את התקיפות - על ידי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר ועל ידי איראן. הכול היה מוכן, פחות או יותר. זו הייתה אמורה להיות מתקפה אדירה", אמר טראמפ. "בעלות הברית סבורות שיש הסכם. יש הסכם על מצר הורמוז, ויהיה הסכם גם בנושא פירוק איראן מנשק גרעיני".

כשנשאל מה צפוי לקרות בהמשך, השיב הנשיא: "אנחנו מדברים איתם, זה מתחיל מחר אחר הצהריים. זה יחסוך הרבה חיי אדם".

כשנשאל האם בכוונתו להציב לאיראן דדליין להגעה להסכמות, השיב: "נראה. האם אני מעדיף לסגור הסכם? אני לא מחפש להרוג אנשים, כי אנשים מתים - והרבה אנשים מתים. אנחנו לא רוצים את זה".

לפנות בוקר הודיע טראמפ כי החליט לבטל תקיפה אמריקנית שתוכננה באיראן, לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו ממנו להימנע מהפעולה.

"ארה"ב ערוכה ומוכנה לפעול נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן ברמות של אימה, עוצמה וכוח צבאיים שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "למרות זאת, זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מכל תקיפה, משום שקווי המתאר של עסקה סוכמו".

טראמפ טען כי ההבנות המתגבשות אמורות לכלול את "הפתיחה המיידית, המלאה והמוחלטת של מצר הורמוז", לצד סיום האיום הגרעיני הנשקף מאיראן. "בהתבסס על הבקשה הזאת, ולמען טובתו העתידית של העולם - וכן למען הישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת - הסכמתי לבטל את התקיפה, בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה", כתב.

טראמפ הוסיף כי גם ישראל הסכימה להימנע מפעולה בעת הנוכחית. "מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזאת", כתב, וקרא לצדדים: "התחילו לעבוד והשלימו את המשימה".

מוחמד מרנדי, ששימש כיועץ לצוות המו"מ האיראני בשיחות מול ארה"ב הגיב על הציוץ של טראמפ: "כולם יודעים שזה פייק ניוז, טראמפ נסוג".