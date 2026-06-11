מליאת הכנסת אישרה הלילה (חמישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) מהפרקליטות.

43 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 39 מתנגדים.

על פי התיקון שאושר, מח"ש תוקם כגוף עצמאי במשרד המשפטים, בעל תקציב נפרד, ותוסמך לחקור ולהעמיד לדין שוטרים בגין עבירות פליליות, לרבות עבירות קלות.

החוק קובע מנגנון חדש למינוי מנהל המחלקה באמצעות ועדת איתור ייעודית, וכן מייצר תפקיד חדש: ממונה על תיאום בעניין חקירת שוטרים. ממונה זה יהיה מוסמך להכריע במחלוקות בין מח"ש לגופי חקירה ותביעה אחרים, ויורשה להורות על העברת תיקים ביניהם במקרים המתאימים.

בנוסף, החוק מפריד את מח"ש ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה, כך שהסמכויות הפליליות הנתונות כיום ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליטות בתיקים המטופלים במח"ש, יועברו ישירות למנהל המחלקה. עררים על החלטות מח"ש לסגור תיקים יוגשו מעתה לממונה על התיאום.

לפי ההצעה, המחלקה תהיה כפופה להנחיות הכלליות של היועמ"ש ופרקליט המדינה, למעט מקרים שבהם ההנחיות מעניקות סמכות לגורם חיצוני למחלקה. כמו כן, אושרו תיקונים הנוגעים לאזרוח מלא של מח"ש והוראות המסדירות את גישת עובדיה למערכות המידע של המשטרה.

יוזם ההצעה, ח"כ משה סעדה (הליכוד), מסר: "היום אנחנו עושים רפורמה. זהו יום בשורה לעם ישראל כולו שבו אנו מתקנים את מערכת אכיפת החוק. לא יהיו עוד עבריינים בשירות החוק, לא יהיו אנשים מעל החוק. במדינת ישראל כולם יהיו שווים בפני החוק. אין מחלוקת כיום שמח"ש אינה מתפקדת וחייבת לעבור שינוי. המערכת הזו סטתה מהמסלול הערכי שלה. החוק יחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשנים האחרונות, דוחות של מבקר המדינה, הדוחות השנתיים של הסניגוריה הציבורית וכן דוח של הצוות שהוקם בממשלה לבחינת המחלקה לחקירות שוטרים (פורסם בפברואר 2025), הצביעו על ליקויים בטיפול המערכתי בעבירות שוטרים. בכלל זה, דעת הרוב בצוות הממשלתי האמור שעסק בכך, הדגיש את הקושי העולה מכפיפותה של מח"ש לפרקליטות, ואת הקשר ההדוק בין הפרקליטות למשטרה, ועל כן המליץ להפריד את המחלקה מכפיפות לפרקליטות ולכוננה כגוף עצמאי".