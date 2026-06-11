טל פוליטיס, שגדל בנווה דקלים שבגוש קטיף, הועלה אתמול לדרגת אלוף במעמד רשמי שנערך במחנה "רבין" (הקריה) בתל אביב.

פוליטיס הוא האלוף הראשון שיצא ממכינת 'עצם' בעצמונה, שבה למד תחת הנהגתו של הרב רפי פרץ.

בעברו, בעודו תלמיד בפנימייה הצבאית באור עציון, זכה פוליטיס במקום הראשון בחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי בשנת התשנ"ד.

הטקס החגיגי נערך במעמד שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ובראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. באירוע נכחו חברי פורום המטה הכללי של צה"ל, מפקדים בני משפחתו של הקצין הבכיר. עם קבלת הדרגה החדשה, אלוף פוליטיס עתיד להיכנס הרשמי לתפקידו הבא כנספח צה"ל בוושינגטון.

את שירותו הצבאי החל כאשר התגייס לשייטת 13, בה התקדם במסלולי הפיקוד עד שהפך לאחד ממפקדיה הבולטים של היחידה.

בהמשך הדרך שימש בשורה של תפקידי פיקוד בכירים ובהם מפקד חטיבה 55, מפקד בסיס חיפה של חיל הים ומפקד מספן ים. תפקידו האחרון בחיל היה מפקד מספן המטה, תפקיד אשר נחשב לשני בחשיבותו במדרג הפיקוד של חיל הים.

פוליטיס נשא דברים במעמד ואמר, "מעל שנתיים וחצי של מלחמה לימדו אותנו הכרח לעמוד על שלנו, להפגין אומץ ולפעול בעצמאות, וגם צורך לדעת לפעול בשותפות מלאה עם שותפים בין לאומיים בבניין הכוח ובהפעלתו כדי להבטיח את בטחונה ועוצמתה של מדינת ישראל".

"בלב ליבה של השותפות הזו מונחת השותפות האסטרטגית ארוכת השנים עם ארצות הברית כפי שבאה לידי ביטוי לאורך המלחמה בכלל ובמלחמה באיראן בפרט. אני רואה זכות גדולה בלקיחת חלק מרכזי בהובלת השותפות הזו".

את נאומו סיים אלוף פוליטיס בפנייה לדרג הפיקודי והמדיני שנכח באולם והודה להם על המינוי המתוכנן מעבר לים, "בסיום דברי במעמד הזה אני מבקש להודות לשר הבטחון ולרמטכ"ל על האמון הרב ועל הפקדת האחריות הרבה הזו בידי ומתחייב לפעול ללא לאות מעבר לים לקידום וביצור יכולותיה ובטחונה של מדינת ישראל".