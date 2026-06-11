המרדף בשדה הסתיים במעצר השב"חים דוברות המשטרה

לוחמי זרוע היישובים של מג"ב חוף, יחד עם שוטרי מחוז חוף, פעלו אתמול בשטחים החקלאיים באזור עין המפרץ שבמועצה האזורית מטה אשר.

הפעילות המבצעית נועדה לאיתור שוהים בלתי חוקיים, והיא יצאה לפועל בעקבות מידע מוקדם שהתקבל מהיחידה המרכזית של מג"ב חוף.

במהלך המבצע בשטח, סגרו הכוחות בצורה סמויה על האזור החקלאי שבו על פי החשד הועסקו השוהים הבלתי חוקיים. תוך הפעלת רחפנים ואמצעים טכנולוגיים נוספים, הצליחו השוטרים לאתר ולהפליל את השוהים הבלתי חוקיים בזמן שהם עובדים במקום.

לאחר איסוף הממצאים המפלילים וביסוס החשדות בשטח, ניתנה האות והכוחות פשטו על המתחם באמצעות רכבי שטח משטרתיים.

במהלך ניסיון המעצר ניסו מספר חשודים להימלט מהמקום, אולם הם נעצרו בתום מרדף קצר שהתנהל תוך הכוונת הרחפנים מהאוויר.

בסך הכל נתפסו בפעילות היזומה ארבעה שוהים בלתי חוקיים, לצד שלושה חשודים בהלנה ובהעסקה שלהם. בנוסף לכך, הכוחות תפסו בזירה משאית וג'יפ אשר על פי החשד שימשו את הפועלים ואת החשודים בהעסקתם.

כלל החשודים שנעצרו במתחם החקלאי הועברו על ידי השוטרים להמשך חקירה בתחנת המשטרה בעכו.