השב"חים שנתפסו בדירה בלוד דוברות המשטרה

מרדף של לוחמי מג"ב מרכז אחר נהגת שניסתה להימלט מהם בלוד הוביל לאיתור דירת מסתור ובה 35 תושבי יהודה ושומרון השוהים בישראל בניגוד לחוק. הנהגת, בת 42 ממזרח ירושלים, נעצרה והועברה לחקירה.

האירוע התרחש אמש במהלך פעילות יזומה של לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי תחנת לוד, הפועלים במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה ברמלה ובלוד למאבק בפשיעה ולחיזוק המשילות.

לאחר שהנהגת לא נענתה לקריאת הכוחות לעצור, היא האיצה את נסיעתה ונמלטה תוך סיכון משתמשי הדרך.

עם הגעת הרכב למתחם מגורים בעיר, ירדו ממנו שלושה חשודים ונמלטו לעבר דירת מסתור. הכוחות ביצעו סריקות במקום, איתרו את הדירה ובתוכה 35 שוהים בלתי חוקיים, שנעצרו והועברו להמשך טיפול חקירתי.

בפעילות נוספת שנערכה הבוקר עצרו לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז מרכז מיניבוס חשוד, ובו אותרו 12 שב"חים. נהג המיניבוס, שעל פי החשד הסיע את השוהים הבלתי חוקיים, נעצר אף הוא והועבר לחקירה.

במשטרה מסרו כי כלל השוהים הבלתי חוקיים שנעצרו בשתי הפעילויות הועברו להמשך הליכים חקירתיים. עוד נמסר כי לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז מרכז ימשיכו לפעול בנחישות נגד מחוללי פשיעה, לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולחיזוק ביטחון הציבור.