יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן השיק עמוד פייסבוק חדש בשפה הערבית המיועד לציבור הערבי בישראל, כחלק מהיערכות מפלגתו לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

בסרטון שפרסם בעמוד פנה גולן לציבור הערבי ואמר כי מסע ההסתה נגדו נובע מחשש פוליטי. "יש לי מסר אליכם, אזרחי ישראל הערבים. מסע ההסתה נגדכם קורה רק בגלל סיבה אחת: הם מפחדים. הם מפחדים מכם", אמר.

לדבריו, הממשלה חוששת מכוחו האלקטורלי של הציבור הערבי ומנסה לצמצם את שיעורי ההצבעה. "הממשלה הזו יודעת שיש לכם כוח. היא יודעת ששותפות יהודית-ערבית זה סופה, והם יעשו הכול כדי להפחיד אתכם ולמנוע מכם ללכת לקלפיות, למנוע מכם להצביע".

גולן הציג את השותפות היהודית-ערבית כבסיס להחלפת הממשלה הנוכחית. לדבריו, "אנחנו לא ניתן להם. את ממשלת המחדל והחורבן של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' אנחנו נשלח הביתה ביחד. העתיד שלנו משותף. אין עתיד אחר".

בסיום הסרטון קרא גולן לשיתוף פעולה בין יהודים לערבים לקראת הבחירות. "אנחנו נדע לעבוד ביחד כדי לבנות עתיד טוב יותר לכולנו. בבחירות הקרובות אנחנו ננצח", אמר.