יו"ר הרשות הפלסטינית ומנהיג תנועת פתח, מחמוד עבאס (אבו מאזן), עמד היום (חמישי) בראש ישיבת הפתיחה של המועצה המהפכנית של פתח שנערכה ברמאללה.

בנאומו אמר אבו מאזן כי על הפלסטינים להמשיך להתמקד בעמידה האיתנה, בחיזוק "ההתנגדות העממית בדרכי שלום" ובהגנה על המפעל הלאומי הפלסטיני.

לדבריו, סוגיית הפליטים הפלסטינים תוסיף לעמוד במרכז הפרויקט הלאומי הפלסטיני. הוא הדגיש כי ההנהגה הפלסטינית תמשיך להגן על "זכות השיבה והפיצויים" בהתאם להחלטה 194 של האו"ם.

אבו מאזן התייחס גם לסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים, אונר"א, והצהיר כי הפלסטינים ימשיכו להגן על פעילותה ולתמוך בה.

לדבריו, אונר"א תמשיך לפעול עד למציאת "פתרון צודק" לשאלת הפליטים הפלסטינים, בהתאם למה שהגדיר כהחלטות הבינלאומיות הלגיטימיות.