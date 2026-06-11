שוטר ממשטרת טורונטו נהרג היום ושוטר נוסף נפצע באורח אנוש במהלך חילופי אש בצפון-מערב העיר, בעת ביצוע צווי חיפוש על רקע ביטחוני.

צווי החיפוש כוונו למספר דירות בבניין מגורים, אשר דייריהן חשודים בקשר לשורת אירועי ירי שאירעו בעיר בחודשים האחרונים, בהם גם הירי לעבר הקונסוליה האמריקנית בטורונטו בחודש מרץ.

לפי הודעת המשטרה, במהלך הכניסה לאחת הדירות פתח החשוד בירי לעבר הכוחות. כתוצאה מהירי נהרג שוטר אחד במקום, בעוד שוטר נוסף נפצע באורח אנוש ופונה לקבלת טיפול רפואי.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע וממשיכה בפעילות בזירה.

ברקע האירוע מציינים גורמי אכיפת החוק כי מאז תחילת המתקפה האמריקנית-ישראלית נגד איראן נרשמו בקנדה מספר אירועי ירי לעבר בתי כנסת, מוסדות בבעלות או בניהול יהודי וכן בתי עסק של קנדים-איראנים המתנגדים למשטר האיסלאמי בטהראן.