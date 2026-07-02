ג'וזף ביטון, תושב יהודי בטורונטו וסוכן נדל"ן, דיווח כי הותקף באלימות במרכז מסחרי בעיר בעת שהגיע לפגישה עם לקוח.

בפוסט שפרסם בפייסבוק תיאר כיצד, לדבריו, אדם שהזדהה כמוסלמי חות'י שיעי מתימן איים לרצוח אותו בשל היותו יהודי ובשל טענותיו נגד ישראל.

לדברי ביטון, התוקף אמר כי בכוונתו להרוג אותו משום שלטענתו ישראל הורגת תינוקות ומבצעת רצח עם בפלסטינים. בהמשך, כך תיאר, נטל פיילון חניה, לבנים, אבנים ומוטות מתכת, השליך אותם לעברו ואף הכה אותו באמצעות ענף עץ עבה.

ביטון סיפר כי סבל משריטות בעקבות התקיפה, אך הדגיש כי הפגיעה הקשה ביותר היא הנפשית. "זו לא קנדה שבה גדלתי ובה חייתי ב־64 השנים האחרונות", כתב בפוסט שפרסם.

לדבריו, הוא הזעיק את משטרת טורונטו, ששלחה ניידת למקום, עצרה את החשוד ופתחה בחקירה. לפי הודעתו, האירוע נחקר כפשע שנאה.

מאז מתקפת 7 באוקטובר 2023 נרשמה עלייה חדה באירועים אנטישמיים בקנדה, ובהם אירועי ירי, השלכת בקבוקי תבערה ומעשי הצתה נגד מוסדות יהודיים, לרבות בתי כנסת ובתי ספר. בנוסף, סוכלו במדינה מספר פיגועי טרור שתוכננו נגד הקהילה היהודית, שכללו על פי הדיווח תכנון של מטעני נפץ, ירי ומתקפות באמצעות גרזן וסכינים.