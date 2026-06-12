צבא ארצות הברית היה ערוך לתקיפה מאסיבית מתוכננת באיראן במשך שעות ארוכות ביממה האחרונה, אך המבצע בוטל ברגע האחרון בעקבות הכרזתו הפתאומית של הנשיא דונלד טראמפ על הסכם עם המשטר בטהרן, כך מדווחת רשת NBC.

שני גורמים אמריקניים אמרו כי הצבא והצי האמריקני קיבלו כבר את ההוראה להוציא את התקיפות לפועל, תוך הכנת תחמושת והתאמת מבצעים אוויריים לאותו יום.

לדברי אותם גורמים, הפוסט של טראמפ על השגת הסכם עם האיראנים, ביטל באופן מעשי את הפקודה המבצעית ובצבא האמריקני הופתעו מההחלטה לבטל את המהלך.

אמש הודיע טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ובישר בימים הקרובים צפוי להיחתם "הסכם נפלא" שיבטיח כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני.

בהצהרה בבית הלבן אמר טראמפ כי החתימה צפויה להתקיים באירופה, ייתכן כבר במהלך סוף השבוע הקרוב.

לדבריו, המסמך נמצא ב"שלבי ניסוח סופיים" והמנהיג העליון חמינאי נתן את אישורו להסכם. "יש הסכמה על העניין הגרעיני והאורניום המועשר, אף אחד לא מתקרב לשם כי זה קבור מתחת להר", אמר.

בלשכת ראש הממשלה עדכנו כי "הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן".

בהודעה נמסר כי "אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור".

משרד החוץ של איראן הודיע כי מזכר ההבנות המתגבש נמצא בשלבים מתקדמים וכי הוא "כמעט סופי". לפי ההודעה, המדינות המתווכות פועלות בשעות האחרונות לגשר על הפערים שנותרו בין הצדדים, אולם בשלב זה ההסכם טרם הושלם באופן סופי ולא אושר רשמית.