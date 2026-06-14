עימות מחוץ לוועידת ערוץ 7 בלונדון ערוץ 7

עשרות פעילים פרו-פלסטינים הפגינו היום (ראשון) מחוץ לוועידת ערוץ 7, המתקיימת במסגרת יריד הנדל"ן הישראלי בלונדון.

המפגינים נשאו שלטים וקראו קריאות מחאה נגד מדינת ישראל סמוך למתחם הכנס. מנגד, התאספו במקום עשרות תומכי ישראל שהניפו דגלי ישראל וקראו קריאות תמיכה במדינה.

כוחות משטרה גדולים נפרסו במרחב כדי למנוע חיכוך והפרות סדר. במסגרת ההיערכות האבטחתית הופעלו במקום כוחות רבים, ובשמי האזור חג גם מסוק משטרתי שסייע במעקב אחר המתרחש.

עוזי ברוך, מנכ"ל והעורך הראשי של ערוץ 7, דיווח מהמקום ואמר כי למרות המחאה האירוע מתקיים כמתוכנן. לדבריו, "הכנס מתקיים ויתקיים, ויש לו הרשמה מאוד גדולה".

עוזי ברוך מדווח מהשטח ערוץ 7

הוא ציין כי לצד המפגינים הפרו-פלסטינים הגיעו גם ישראלים ותומכי ישראל מקומיים שביקשו להביע תמיכה במדינה. במהלך השידור שוחח עם כמה מהם, שהניפו דגלי ישראל מול המפגינים וקראו "עם ישראל חי".

לדבריו, הנוכחות של תומכי ישראל במקום מבטאת את התמיכה המתמשכת בישראל גם בבריטניה. "הם מגיעים כל יום", אמר אחד המשתתפים בשיחה עמו.

הוועידה ויריד הנדל"ן נמשכים כסדרם תחת אבטחה מוגברת, לצד ההפגנות שמתקיימות מחוץ למתחם.

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7