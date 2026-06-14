נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע הערב (ראשון) זעם בעקבות התקיפה שבוצעה הבוקר בביירות וקרא לעצור את ההסלמה באזור. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי התקיפה "לא הייתה צריכה להתרחש", במיוחד ביום שבו לדבריו הצדדים קרובים להסכם שלום עם איראן.

טראמפ כתב כי לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אך טען שהתקיפה שעליה הגיבה הייתה "קטנה וחסרת משמעות". לדבריו, "איש לא נפגע, לא נפצע ולא נהרג", ולכן האירוע לא היה אמור לשבש את התהליך המדיני.

עוד כתב טראמפ כי "אנחנו קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל ללבנון, וכל הצדדים צריכים להרגיע את המצב". הוא הוסיף כי לא צריכות להיות עוד תקיפות ישראליות בלבנון, אך גם לא תקיפות מצד חיזבאללה או גורמים אחרים נגד ישראל.

בסיום הפוסט כתב טראמפ כי "זה יכול להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה - בואו לא נהרוס את זה". הוא חתם את דבריו במילים, "תודה על תשומת הלב לעניין זה".

במקביל מדווחים כלי תקשורת בארה"ב כי טראמפ פועל מאחורי הקלעים כדי להבטיח לאיראן הטבות בתמורה לאי תקיפה של ישראל וגרירת האזור לסבב עימות נוסף.

בתוך זמן קצר הודיעו האיראנים כי הם דוחים את ההצעה והדגישו כי מדובר בשחרור משמעותי של כספים. לטענת המשטר בטהרן "ההצעה נדחתה משום שאנחנו לא מוגדים בבני בריתנו הלבנונים".