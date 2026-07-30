ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את הדיווחים לפיהם הוא מנסה לדחוק בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ להמשיך בפעילות הצבאית נגד איראן, והבהיר כי ההכרעה נמצאת כולה בידי הממשל האמריקני.

בריאיון ששודר הלילה (חמישי) ברשת ABC במהלך ביקורו בוושינגטון, הביע נתניהו ספקנות עמוקה לגבי מגעים דיפלומטיים עם טהרן ואמר: "הם תמיד משקרים, מרמים ומנסים להרוויח זמן. האם זה יכול להשתנות תחת לחץ דיפלומטי וכלכלי מספק? שווה לנסות".

נתניהו התייחס למערכת היחסים בין ישראל וארה"ב והדגיש: "אנחנו שותפים ובנות ברית. טראמפ הוא השותף הבכיר - זו ארצות הברית, בואו לא נשכח - ואני השותף הזוטר. כשאני צריך לעמוד על האינטרס הביטחוני של מדינתי אני עושה זאת, אך תמיד מתוך הערכה עמוקה לטראמפ ושילוב כוחות נגד האויב המשותף".

ראש הממשלה הכחיש כי לחץ על טראמפ לבצע תקיפות נוספות: "זו קריקטורה ולא המציאות. ניתחנו באופן פתוח שלוש אפשרויות - משא ומתן, המשך המצור הימי, או תקיפות צבאיות. בסופו של דבר, זו ההחלטה שלו".

עוד הוסיף נתניהו כי "איראן חלשה מאי פעם וישראל חזקה מאי פעם. אם איראן תתקוף אותנו זו תהיה טעות מסוכנת - ונגיב בעוצמה רבה מאוד".

כמו כן, נתניהו דחה את טענותיו של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, לפיהן גורמים ישראליים מימנו קמפיינים לפגיעה בשיחות הדיפלומטיות עם איראן, ואמר: "דיברתי הבוקר עם סגן הנשיא ואנס ואני חושב שהבהרנו את הנושא. זו לא המדיניות שלנו".

ראש הממשלה ייחס את הירידה בתמיכה בישראל להתערבות זרה ברשתות החברתיות: "מדינות זרות מפעילות בוטים. שחיקת התמיכה הדו-מפלגתית מדאיגה אותי, כי היא יסוד בביטחון הלאומי שלנו".

נתניהו סיכם והדגיש את היעד המשותף לשתי המדינות: "הגילוי שלי הוא לוודא שלאיראן - תחת המשטר הזה - לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא טראמפ ואני מסכימים על כך לחלוטין, כי אחרת נחיה בעולם שונה לחלוטין".