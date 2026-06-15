נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, טען הלילה (שני) בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי ההסכם שגיבש עם טהרן יבטיח שמצר הורמוז יישאר פתוח לחלוטין וללא אגרות מעבר לצמיתות.

הוא טען כי פריצת הדרך הדיפלומטית הצילה את ישראל מהשמדה גרעינית, וזאת למרות התנגדותו החריפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הנשיא הזהיר בראיון כי אם הרפובליקה האסלאמית לא תגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית - תהליך שיועציו מעריכים כי יחל ביום שישי הקרוב בשווייץ - הוא יהיה מוכן לחדש את התקיפות הצבאיות נגד טהרן. לאורך הראיון עמד הנשיא על כך שהחלטתו לתקוף את איראן בסוף פברואר, והמצור הימי שהטיל על נמליה לאחר שטהרן סגרה את המצר, עיצבו מחדש את הדינמיקה האזורית לטובת וושינגטון.

בנוסף, מתח טראמפ ביקורת נוקבת על נתניהו, אותו האשים בניהול מהלכים צבאיים שכמעט הכשילו את ההסכם המתגבש.

"הוא אדם קשה מאוד", אמר טראמפ על ראש הממשלה הישראלי, והוסיף: "ובכנות, הוא צריך להגיד לנו תודה רבה על מה שעשינו. כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים".

טראמפ השווה שוב ושוב בין מזכר ההבנות שאליו הגיע לבין הסכם הגרעין משנת 2015 שהושג תחת ממשל ברק אובמה, והצהיר כי המתווה שלו ימנע מאיראן לפתח או לרכוש נשק גרעיני.

טראמפ ציין כי השיחות עם איראן נמשכות, וכי כעת נבחנת האפשרות שטהרן תקפיא את תוכנית ההעשרה שלה למשך 20 שנה - תוך רמיזה כי הוא עשוי להתפשר על הקפאה של 15 שנה. עם זאת, הוא הדגיש כי בכל מקרה, ההעשרה של איראן תוגבל לצמיתות לרמות נמוכות שאינן צבאיות.