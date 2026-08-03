נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב (שני) כי המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן מתנהל כעת, וטען כי מדובר ב"הזדמנות האחרונה" של טהרן להגיע להסכם.

"השיחות מתקיימות עכשיו, לבקשתם", אמר טראמפ. "זו ההזדמנות האחרונה שלהם לפני שנערוף את ראשם". לדבריו, התקיפות שבסופו של דבר בוטלו היו צפויות להיות "הרחבות ביותר מאז מלחמת העולם השנייה".

הוא הוסיף כי "איראן התחננה שלא נתקוף והיו לי רחמים. הם ידעו מה עומד להגיע, ושום דבר לא היה נשאר אם היינו תוקפים".

מוקדם יותר היום תקף טראמפ את ההנהגה האיראנית בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, והאשים אותה ב"דו-פרצופיות בצורה שלא תיאמן". לדבריו, האיראנים מבקשים לקיים פגישות ומקדמים שיחות, אך במקביל מכחישים בפומבי שהן מתקיימות.

הערב חזר טראמפ על הטענה כי איראן מנהלת מגעים עם ארצות הברית, למרות הכחשותיה. "הם תמיד עושים את זה. הם מתחננים במשך שעות לשיחה, ואז יוצאים ואומרים שהם לא יודעים על מה אני מדבר", אמר. עוד ציין כי מדינות נוספות מעוניינות להעניק לאיראן "הזדמנות אחרונה" לחתום על הסכם.

בפוסט שפרסם מוקדם יותר התייחס גם למצר הורמוז וטען כי טהרן ממשיכה לאיים בהפעלתו, אף שלדבריו הוא "נשלט לחלוטין על ידי הצי האמריקני". טראמפ הוסיף כי בעקבות המצור הימי שמפעילה ארצות הברית "שום דבר לא עובר לאיראן אלא אם אנחנו רוצים בכך", והבהיר כי המצב יימשך עד שיושג הסכם או "כניעה מוחלטת". הוא שב והדגיש: "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

ברקע הדברים דווח בשבוע שעבר ב"ניו יורק טיימס" כי טראמפ נסוג מהכוונה לבצע תקיפה נרחבת באיראן, בין היתר בשל חשש שתגובה איראנית חריפה תדלל משמעותית את מלאי טילי היירוט וההגנה האווירית של הכוחות האמריקניים במזרח התיכון.