שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר היום (שני) כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון שבהם מחזיק צה"ל בלבנון, בסוריה וברצועת עזה, וכי הכוחות יישארו בהם ללא הגבלת זמן לצורך הגנה על גבולות המדינה ויישוביה.

"רה"מ בנימין נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן - כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג’יהאדיסטים", כתב כ"ץ.

לדבריו, השטחים שיוחזקו בידי צה"ל יהיו נקיים מתושבים מקומיים, וכל תשתיות הטרור שבהם יושמדו. "השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים וכל תשתיות הטרור, מתחת ומעל לפני הקרקע - כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור - ייהרסו", ציין.

כ"ץ הדגיש כי מדובר בלקח מרכזי שהופק מאירועי 7 באוקטובר. לדבריו, תפיסת השטח והקמת אזורי הביטחון מהווים "אחד ההישגים הגדולים של צה"ל במלחמת התקומה תחת החלטות והכוונת הדרג המדיני".

שר הביטחון התייחס גם ללחצים הבינלאומיים המופעלים על ישראל ואמר כי הממשלה מתנגדת לנסיגה מדרום לבנון, "לכן אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון - למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו".

לדבריו, "רה"מ נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארה"ב טראמפ ולבכירים אמריקאים נוספים, וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקאי פיט הגסת'. צה"ל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית".

בהמשך תקף כ"ץ גורמים באופוזיציה שלדבריו תומכים בנסיגת צה"ל, "אם יש גורמים באופוזיציה שמאתגרים את תפיסת הביטחון הזאת ותומכים בנסיגת צה"ל - שיקומו ויגידו את הדברים כדי שהציבור יוכל לשפוט בין העמדות. אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו ולא ניסוג מאזורי הביטחון".

בסיום דבריו התייחס לאפשרות של תגובה איראנית בעקבות ההתפתחויות בלבנון, "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון - נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל".