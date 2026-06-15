טקס מצטייני השירות הלאומי-אזרחי לשנת תשפ"ו נערך היום (שני) בבית נשיא המדינה בירושלים, במעמד הנשיא יצחק הרצוג ורעייתו מיכל.

אות ההצטיינות הוענק ל-29 מצטיינות ומצטיינים שבלטו בתרומתם יוצאת הדופן לחברה ולמדינה במהלך השנה האחרונה, ובפרט על פועלם בתקופת החירום. באירוע השתתפו גם השרה הממונה על השירות הלאומי-אזרחי אורית סטרוק, מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי ראובן פינסקי, הנהלת הרשות ומנכ"לי גופי ההתנדבות.

בשירות הלאומי-אזרחי משרתים כיום למעלה מ-20 אלף צעירות וצעירים מכל גווניה של החברה הישראלית, בהם יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים, צעירים בסיכון ומתנדבים עם מוגבלויות.

בין בני ובנות השירות שקיבלו את אות ההצטיינות נמנית הלל מרים פרץ (20), נכדתה של מרים פרץ ובתו של סא"ל אלירז פרץ ז"ל, המשרתת בגן לחינוך מיוחד ומלווה משפחות שכולות. מצטיינת נוספת היא שירה שטיינברג (20), בתו של מפקד חטיבת הנח"ל אל"מ יהונתן שטיינברג ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר, המקדישה את שירותה לליווי משפחות שכולות ונפגעי טרור בעמותת "משפחה אחת".

לצידן הוענק האות לירוס קאסו (19), שעלתה מאתיופיה לפני כארבע שנים ואחותה היא הילדה הנעדרת היימנוט. לירוס משרתת ב"משכן הראייה" המסייע לאוכלוסיות מעוטות יכולת וחיילים. מצטיין נוסף הוא דוד (25), צעיר המגיע ממשפחה חרדית ומשרת ביחידה מבצעית סמויה בשירות בתי הסוהר, במסגרתה הוא מבצע פעילויות חשאיות בתוואי שטח מורכבים לצד תיעוד ואיסוף ראיות נגד עברייני מין.

הרצוג פנה למצטיינים ואמר: "התחלתם את השירות אחרי השבעה באוקטובר, והייתם שם מההתחלה לצד כוחות הביטחון במקומות קשים מאוד: בחדרי מיון, בבתי אבלים, במקלטים, במלונות של מפונים. אתם ללא ספק מהווים חלק מרשת הביטחון החברתית של מדינת ישראל והוכחה לדרכים הרבות, המדהימות והמופלאות בהן ניתן לשרת שירות משמעותי".

בנוסף לברכות רמז הנשיא בדבריו לציבורים אשר אינם משרתים ואמר: "לצד ההתאמות הנדרשות ויחידות הצבא השונות, אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר, כולנו חייבים לתת את היד לשירות המדינה".

סטרוק בירכה אף היא ומסרה: "בשנתיים וחצי של מלחמה ואתגרים חסרי תקדים, מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי-אזרחי הוכיחו פעם אחר פעם שהם חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל. הם נשאו על כתפיהם משימות חיוניות, חיזקו קהילות, סייעו בשעת חירום והפגינו אחריות, מסירות וערבות הדדית מעוררות השראה. אירוע ההצדעה בבית הנשיא הוא הזדמנות לומר לבני ובנות השירות, בשם מדינת ישראל כולה: תודה. אתם מייצגים את הרוח הגדולה של עם ישראל".

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, חתם את דברי הברכה ואמר: "בתקופה מאתגרת ומורכבת עבור החברה הישראלית כולה, משרתי השירות הלאומי-אזרחי ממשיכים להוכיח מדי יום את כוחה של הערבות ההדדית ואת הרוח הישראלית במיטבה. המצטיינות והמצטיינים שפועלים כאן היום מייצגים 20,000 צעירות וצעירים שבחרו לקחת אחריות, להתייצב בחזית העשייה האזרחית ולתרום תרומה משמעותית למען החברה והמדינה".

בדומה לנשיא, גם פינסקי רמז בדבריו לציבורים שאינם משרתים: "כל צעיר וצעירה חייבים לשרת את המדינה שנה או שנתיים, זוהי חובה מוסרית, עלינו לפעול בכל דרך להרחבת השורות בצה"ל ובשירות הלאומי אזרחי. בכוחו של השירות להפוך לקטר חברתי וכלכלי, מנוע צמיחה של ממש לאוכלוסיות רבות במדינת ישראל על שבטיה השונים".