שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה על הקצאה מיידית של למעלה מ-70 מיליון שקלים לפתרון המשבר בשירות הלאומי, לאחר החשש מפני קיצוץ אלפי תקנים.

התקציב נועד לאפשר לאלפי בנות השירות הלאומי לקבל שכר מלא ללא קיצוצים בשנת הלימודים הקרובה.

בהנחיית השר, משרד החינוך יתוקצב בתוספת של יותר מ-70 מיליון שקלים, בשל פתיחת שנת הלימודים ולאחר שבנות השירות כבר שובצו במוסדות החינוך. המהלך נועד למנוע את קיצוץ התקנים בשנת הלימודים תשפ"ז.

על פי ההחלטה, מדובר בתוספת תקציבית חד-פעמית. לאחר מכן יגבש מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך, יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר, מתווה תקצוב קבוע, לרבות סיווג התקציב וקבלת החלטת ממשלה ככל שיידרש.

בסביבתו של סמוטריץ' ציינו כי ההחלטה התקבלה כחלק ממדיניות של הכרה בחשיבות מפעל השירות הלאומי, הפועל בתחומי החינוך המיוחד, הפנימיות, קליטת העלייה ותחומים נוספים, ונועדה למנוע את קיצוץ התקנים שתוכנן.

מוקדם יותר השבוע דווח כי צפוי קיצוץ של כ-2,000 תקנים באגף השירות הלאומי של משרד החינוך.

בשיחה עם ערוץ 7 הציג מנכ"ל עמותת השירות הלאומי "בת עמי" ערן ולק תמונת מצב מדאיגה, לפיה בעוד הביקוש בקרב בנות השירות גדל - כמות התקנים רק הולכת ויורדת.

לדבריו, מדובר בהפחתה של מחצית מתקני החינוך של השירות הלאומי. הוא הזהיר כי "המשמעות של פחות 2,000 בנות שירות לאומי היא פחות מענה לצרכים בעולם החינוך. ההשלכות העקיפות הן שאותן בנות שירות מלוות על ידי עשרות רכזות בכל העמותות שבשלב של פחות מחודשיים לפני תחילת שנת הפעילות, לא יודעות אם תהיה להן עבודה. יש בעלי דירות רבים שרוצים מאיתנו שנחתום חוזים על דירות שירות והכל נמצא באוויר".

"הבנות לא יחכו", אמר ולק בדאגה. "הן ילכו לחלופות בתחומים אחרים, כשהן מבינות שאף אחד לא מתחייב להן כולם מפסידים, בעיקר בתחום החינוך, בו חסר כל כך הרבה כוח אדם - ובמקרים רבים ידוע שמי שמשרתת במוסד חינוכי משתלבת במערכת הזו גם בעתיד".